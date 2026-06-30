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AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.
Ανακοινώσεις
18:31 - 30 Ιουν 2026

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Ο όμιλος AVE προχώρησε στην ολοκλήρωση της συμμετοχής του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της YALCO, καλύπτοντας το σύνολο του ποσού των 5 εκατ. ευρώ. 

Μέσω της 100% θυγατρικής του, AVE Participation Ltd, απέκτησε ποσοστό 32,05% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στον κλάδο των ειδών οικιακής χρήσης και υαλικών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Ο όμιλος εταιριών AVE σε συνέχεια της από 29.05.2026 ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κάλυψε το σύνολο του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5 εκ. ευρώ, στην εταιρεία "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εμπόριο - Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης" και τον διακριτικό τίτλο “YALCO”.

Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε μέσω της 100% θυγατρικής του Ομίλου, AVE Participation ltd που απέκτησε το 32,05 % του μετοχικού κεφαλαίου της YALCO.

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