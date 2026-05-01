ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
AVE: Αύξηση πωλήσεων κατά 8,2% το 2025 – Στόχοι και προοπτικές
Ανακοινώσεις
13:25 - 01 Μάι 2026

AVE: Αύξηση πωλήσεων κατά 8,2% το 2025 – Στόχοι και προοπτικές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα χρήσης του 2025 παρουσίασε ο Όμιλος AVE.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025 για τον Όμιλο και την εταιρεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ave-1_3ed1d.jpg

Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στη χρήση του 2025 ανήλθε σε € 31,14 εκ. για τον Όμιλο και € 17,03 εκ. για την Εταιρεία έναντι € 28,78 εκ. για τον Όμιλο και € 15,42 εκ. για την Εταιρία το 2024. Η αύξηση αυτή κατά 8,2 % σε επίπεδο Ομίλου και κατά 10,44 % σε επίπεδο Εταιρίας , οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων του τομέα εκμετάλλευσης δικαιωμάτων Ταινιών & Διανομής VideoGames.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,62 εκ. έναντι ζημιών € 4,58 εκ. το 2024. Τα σχετικά μεγέθη για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 472 χιλ. έναντι ζημιών € 1,96 εκ. για τη χρήση του 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου στη χρήση του 2025 για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,25 εκ. έναντι κερδών € 3,1 εκ. το 2024, κυρίως λόγω της μειωμένης ύπαρξης κατά το 2025 των εκτάκτων εσόδων που προήλθαν από την επιτυχή ρύθμιση των δανείων της Εταιρίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ήταν κερδοφόρα κατά € 681 χιλ. στη χρήση 2025, έναντι κερδών € 6,97 εκ. το προηγούμενο έτος.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 2,31 εκ. στη χρήση του 2025, έναντι κερδών € 2,72 εκ. το 2024. Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κερδοφόρα κατά € 683 χιλ., έναντι κερδών ύψους € 6,17εκ. τη χρήση 2024.

Επίσης το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε € 7,9 εκ. και της εταιρείας € 15,9 εκ. έναντι € 9,8 εκ. για τον Όμιλο και € 15,2 για την εταιρεία το 2024.

Στόχοι και προοπτικές – Προβλεπόμενη πορεία

Μέσω της θυγατρικής Retail & More A.E ο Όμιλος αναμένεται να συνεχίσει στη χρήση του 2026 την ανάπτυξη δικτύου νέων καταστημάτων, με έμφαση στο franchise. Συγκεκριμένα στo πλαίσιo της βελτιστοποίησης των υφιστάμενων λειτουργιών τα εταιρικά καταστήματα αναμένεται να περάσουν σε δίκτυο franchise έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο business model των convenience stores , σύμφωνα με την στρατηγική του ομίλου Carrefour για αυτό τον τύπο καταστημάτων. Αυτό αναμένεται να βελτιώσει δραστικά το λειτουργικό αποτέλεσμα και τις χρηματοροές.

Κοιτάζοντας μπροστά, το 2026 σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση νέων στρατηγικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Συγκεκριμένα, ο τομέας του κλιματισμού αναπτύσσεται δυναμικά, τόσο σε επίπεδο εμπορίας προϊόντων όσο και μέσω της ενεργής συμμετοχής του Ομίλου σε έργα κλιματισμού, αξιοποιώντας συνεργασίες και τεχνογνωσία.

Επιπλέον, ο Όμιλος ενισχύει τη δραστηριότητά του στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων μέσω της FBD A.E., με στόχο τη διεύρυνση του πελατολογίου και την ενίσχυση των συνεργασιών στον κλάδο των FMCG.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του τομέα παραγωγής ταινιών, καθώς και η ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον χώρο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων και της οικιακής και ψηφιακής ψυχαγωγίας, επενδύοντας σε κατηγορίες με υψηλή δυναμική και προοπτικές ανάπτυξης.

Ο Όμιλος, συνεχίζει και το 2026 να αναπτύσσεται και σε αγορές εκτός Ελλάδος, αξιοποιώντας συμφωνίες που έχει με συνεργαζόμενες εταιρείες.

Η συνολική στρατηγική του Ομίλου για το 2026 βασίζεται στην περαιτέρω διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, την αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των επιμέρους τομέων και τη δημιουργία ενός ισχυρού, πολυδιάστατου επιχειρηματικού μοντέλου με βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει και μη οργανική ανάπτυξη, διερευνώντας σε συνεχή βάση περιπτώσεις εξαγοράς εταιριών που συμβαδίζουν με την στρατηγική του, με στόχο την υγιή ανάπτυξη των οικονομικών του μεγεθών. Ειδικότερα επικεντρώνεται σε εταιρίες στον χώρο αντιπροσωπειών και διανομής τροφίμων/ποτών και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λογισμικού και των νέων τεχνολογιών με ειδίκευση στο AI.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Εργασιακά

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:54

Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Οικονομία
07/08/2026 - 08:33

Ελλάδα 2030: Στο προσκήνιο Τεχνητή Νοημοσύνη, κλιματική κρίση και οικονομικός εθνικισμός

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:26

Βιομηχανία: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €1 δισ. έως το 2032 για στρατηγικές επενδύσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/08/2026 - 08:16

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 08:06

Παγκόσμια μάστιγα η κλοπή χαλκού και οι «χρυσές» μπίζνες δισεκατομμυρίων

Εμπορεύματα
07/08/2026 - 08:00

Φυσικό αέριο: Η «αχίλλειος πτέρνα» της Ευρώπης παρά την απεξάρτηση από τη Ρωσία

Ειδήσεις
07/08/2026 - 07:55

Ο Τραμπ λέει ιδιωτικά σε δωρητές να στηρίξουν τον Βανς, ενώ δημόσια κρατά... ανοιχτό το 2028

Ναυτιλία
07/08/2026 - 07:38

Η Νότια Κορέα ενισχύει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 23:33

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποδυνάμωσαν τη Wall Street – Ο Dow έχασε τα ρεκόρ

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 23:19

Πετρέλαιο: Νέο «άλμα» χάρη στα ιρανικά σχέδια για το Ορμούζ – Στα $83 το Brent

Ειδήσεις
06/08/2026 - 23:12

ΗΠΑ: Η Γερουσία παραπέμπει τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:55

Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για έκρηξη σε μετασχηματιστή

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:37

«Πολύ ικανοποιημένος» από τον Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ο Τραμπ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 22:16

Γαλλία: Πρόταση-μαμούθ $34 δισ. στην Ινδία για 114 Rafale

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:57

Καρατομήθηκαν δύο στελέχη της Μοσάντ για την αποτυχία ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:38

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:16

Ορμούζ: Το Ιράν εξετάζει μπλόκο σε «εχθρικά» πλοία – Τι ζητά από τις ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ