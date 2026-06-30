Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Σε συνέχεια της από 25.6.2026 σχετικής ενημέρωσης, η ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ. πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό ποσό της επιστροφής κεφαλαίου, όπως αυτό προσδιορίσθηκε με την ολοκλήρωση της αποτίμησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της 30.6.2026, ανέρχεται σε Ευρώ 2.312.124,80, ήτοι Ευρώ 1,60 ανά μερίδιο για τους κατόχους μεριδίων του ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) 2.7.2026. Από την 1.7.2026 τα υφιστάμενα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι διαπραγματεύσιμα στο EURONEXT ATHENS με προσαρμοσμένη (μειωμένη) τιμή Ευρώ 62,25 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.

Η επανεπένδυση του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που θα προκύψει από την αποτίμηση της 3.7.2026.

Τα νέα μερίδια θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο EURONEXT ATHENS την 6.7.2026 οπότε και θα πραγματοποιηθεί η πίστωσή τους στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Τα κλασματικά υπόλοιπα μεριδίων θα αποδοθούν στους μεριδιούχους με τη μορφή μετρητών και από την 20.7.2026 θα ξεκινήσει η καταβολή του χρηματικού υπολοίπου στους δικαιούχους, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Bank ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Alpha Bank.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μεριδιούχοι να επικοινωνούν με την ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ., τηλ. 210 343 6571-72.