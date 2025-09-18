BriQ Properties: Άνω του 5% το ποσοστό της Alpha Asset Management

Ειδικότερα, η ALPHA ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ., δυνάμει της από 16.09.2025 γνωστοποίησης της κατέχει το 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ως αποτέλεσμα συναλλαγών της 15.07.2025, από 4,93% προ των συναλλαγών, υπολογιζόμενα επί του συνόλου των 46.406.811 μετοχών της Εταιρείας.
Η αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, έχει ως εξής:
- ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
- ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO
- ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO
- ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
- ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND