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BriQ Properties: Άνω του 5% το ποσοστό της Alpha Asset Management
Ανακοινώσεις
15:28 - 18 Σεπ 2025

BriQ Properties: Άνω του 5% το ποσοστό της Alpha Asset Management

Reporter.gr Newsroom
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H BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Εκδότρια») ενημερώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, ότι το ποσοστό συμμετοχής της ALPHA ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ποσοστό άνω του ορίου του 5,0%. 

Ειδικότερα, η ALPHA ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ., δυνάμει της από 16.09.2025 γνωστοποίησης της κατέχει το 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ως αποτέλεσμα συναλλαγών της 15.07.2025, από 4,93% προ των συναλλαγών, υπολογιζόμενα επί του συνόλου των 46.406.811 μετοχών της Εταιρείας.

Η αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, έχει ως εξής:

  • ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
  • ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO
  • ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO
  • ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
  • ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND
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