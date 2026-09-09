Προφυλακιστέος 33χρονος influencer που κατηγορείται για μαστροπεία 

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για μαστροπεία και εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων.

Ο 33χρονος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι δύο 16χρονες τού είχαν παρουσιαστεί ως ενήλικες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε στρατολογήσει τις δύο ανήλικες τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο και να κανόνιζε συναντήσεις τους με πελάτες. Στόχος, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν η γενετήσια εκμετάλλευσή τους και η αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Πώς φέρεται να κανόνιζε τα ραντεβού

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 33χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικές αγγελίες σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου για να προγραμματίζει τα ραντεβού.

Στις αγγελίες, σύμφωνα με τις αρχές, εμφανίζονταν φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών, ενώ αναγραφόταν και ο τηλεφωνικός αριθμός του κατηγορούμενου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν απευθείας μαζί του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 33χρονος φέρεται να εισέπραττε ο ίδιος τα χρήματα από τα ραντεβού, ενώ στις δύο 16χρονες έδινε μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων ως «χαρτζιλίκι».

Σε βάρος του 33χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για έξι αδικήματα.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται για: