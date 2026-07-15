ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στις 24 Ιουλίου η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025

Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2025, 0,05 ευρώ ανά μετοχή από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία με προσαύξηση του μερίσματος λόγω ιδίων μετοχών.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), κατόπιν της από 30.06.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αναφορικά με την διανομή υπολοίπου μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2025 και σε συνέχεια της από 30ης Ιουνίου 2026 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Το μικτό ποσό του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσόν που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές (ήτοι 3.074.348 μετοχές) και ανέρχεται σε 0,0504454058 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 0,0479231355 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι:

Από την Δευτέρα, 20.07.2026 (ex-dividend date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο EURONEXT ATHENS χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο μέρισμα για τη χρήση 2025.

Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 21.07.2026 (record date).

Η πληρωμή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2025 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 24.07.2026 (payment date), από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK Α.Ε.», μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας και τις σχετικές αποφάσεις της EURONEXT ATHENS.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλ. 210 8185078.