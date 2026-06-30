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Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Επιχειρήσεις
21:50 - 30 Ιουν 2026

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

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Σε σώμα συγκροτήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Σε συνέχεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Γεώργιος Μυλωνογιάννης Πρόεδρος ΔΣ – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευθύμιος Μπουλούτας Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Τούμπουρος Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αθηνά Χατζηπέτρου Σύμβουλος – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννα Δρέττα Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Κυριακόπουλος Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οδυσσέας Χριστοφόρου Σύμβουλος – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Maurits W.P.H. van Oranje – Nassau Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα μέλη του, κ. Ά. Ξενόφο,

κ. Γ. Τριανταφύλλου και κ. Γ. Πουρσανίδη, για την πολύτιμη προσφορά, τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, και τους εύχεται κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία στις μελλοντικές τους δραστηριότητες.

Παράλληλα, καλωσορίζει το νέο μέλος, κ. Μάουριτς Βίλεμ Πίτερ Χέντρικ Πρίγκηπα φαν Οράνιε-Νασσάου, και εύχεται κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων καθηκόντων του.

Τέλος, η διοίκηση του Ομίλου εύχεται κάθε επιτυχία στην κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου για την ανάληψη των καθηκόντων της ως Αντιπροέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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