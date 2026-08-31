Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,07 εκατ. μετοχές

Σε νέες αγορές μετοχών της Bally’s Intralot προχώρησε η Deutsche Bank AG, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (Total Return Swap) που έχει υπογραφεί μεταξύ της γερμανικής τράπεζας και της εταιρείας.

Ειδικότερα, από τις 24 έως και τις 28 Αυγούστου 2026, η Deutsche Bank απέκτησε συνολικά 1.067.000 μετοχές της Bally’s Intralot, συνολικής αξίας περίπου 1,2 εκατ. ευρώ. Η μέση τιμή κτήσης διαμορφώθηκε στα 1,123680 ευρώ ανά μετοχή.

Οι συγκεκριμένες αγορές πραγματοποιήθηκαν σε δύο χρηματιστηριακές συνεδριάσεις. Στις 25 Αυγούστου η Deutsche Bank απέκτησε 530.000 μετοχές, καταβάλλοντας 594.028,50 ευρώ, ενώ στις 27 Αυγούστου προχώρησε στην αγορά ακόμη 537.000 μετοχών, συνολικής αξίας 604.937,81 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η Deutsche Bank έχει πλέον στην κατοχή της 11.506.394 μετοχές της εταιρείας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 0,616% του μετοχικού κεφαλαίου της Bally’s Intralot.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας Total Return Swap, κατά τη λήξη του swap η Deutsche Bank θα μεταβιβάσει τις μετοχές στην Bally’s Intralot. Οι μετοχές αυτές θα περιέλθουν στην εταιρεία ως ίδιες μετοχές.