Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,07 εκατ. μετοχές

Ειδικότερα, από τις 24 έως και τις 28 Αυγούστου 2026, η Deutsche Bank απέκτησε συνολικά 1.067.000 μετοχές της Bally’s Intralot, συνολικής αξίας περίπου 1,2 εκατ. ευρώ. Η μέση τιμή κτήσης διαμορφώθηκε στα 1,123680 ευρώ ανά μετοχή.
Οι συγκεκριμένες αγορές πραγματοποιήθηκαν σε δύο χρηματιστηριακές συνεδριάσεις. Στις 25 Αυγούστου η Deutsche Bank απέκτησε 530.000 μετοχές, καταβάλλοντας 594.028,50 ευρώ, ενώ στις 27 Αυγούστου προχώρησε στην αγορά ακόμη 537.000 μετοχών, συνολικής αξίας 604.937,81 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η Deutsche Bank έχει πλέον στην κατοχή της 11.506.394 μετοχές της εταιρείας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 0,616% του μετοχικού κεφαλαίου της Bally’s Intralot.
Με βάση τους όρους της συμφωνίας Total Return Swap, κατά τη λήξη του swap η Deutsche Bank θα μεταβιβάσει τις μετοχές στην Bally’s Intralot. Οι μετοχές αυτές θα περιέλθουν στην εταιρεία ως ίδιες μετοχές.