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Euronext: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης για την απόκτηση επιπλέον 20% της ΕΧΕ
Ανακοινώσεις
20:45 - 05 Μάι 2026

Euronext: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης για την απόκτηση επιπλέον 20% της ΕΧΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης για την απόκτηση επιπλέον 20% συμμετοχής στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ).

Σε συνέχεια των από 4.2.2026 και 5.2.2026 ανακοινώσεων της, η EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε. (η “EURONEXT ATHENS”), ενημερώνει πως σχετικά με την απόκτηση επιπλέον 20% συμμετοχής στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (η «ΕΧΕ»), η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε και χορηγήθηκαν οι σχετικές εγκρίσεις για την απόκτηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4425/2016 και το άρθρο 45 του ν. 4514/2018. Επομένως, η EURONEXT ATHENS μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στην επιπλέον αποκτηθείσα συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις της ΕΧΕ.

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