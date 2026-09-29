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Wall Street: Τεχνολογία και χαμηλότερες αποδόσεις στηρίζουν τις μετοχές
Χρηματιστήρια
16:48 - 29 Σεπ 2026

Wall Street: Τεχνολογία και χαμηλότερες αποδόσεις στηρίζουν τις μετοχές

Reporter.gr Newsroom

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Ήπιες μεταβολές σημειώνουν οι δείκτες της Wall Street στο άνοιγμα της συνεδρίασης την Τρίτη (29/9), καθώς η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών του πετρελαίου, δίνει μια ευπρόσδεκτη ανάσα στις μετοχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,02% στις 51.493,08 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,05% στις 7.680,21 μονάδες και ο Nasdaq καταγράφει ήπιες ζημιές 0,12% στις 26.790,54 μονάδες.

Την άνοδο οδηγούν κυρίως οι τεχνολογικές μετοχές. Η AMD σημειώνει κέρδη περίπου 1%, ενώ η Nvidia ενισχύεται κατά 0,7%. Η άνοδος της AMD ήρθε μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης World Labs. Η Meta Platforms κινείται επίσης ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη 1,1%.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχωρούν, μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου μειώθηκε την Τρίτη κατά περισσότερο από 3 μονάδες βάσης, στο 5,209%, ενώ η απόδοση του 30ετούς υποχωρεί περίπου 2 μονάδες βάσης, στο 5,54%.

Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί περισσότερο από 1%, στα περίπου 103,75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει πτώση 1,8%, στα 90,85 δολάρια.

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων και των τιμών του πετρελαίου έχει ασκήσει σημαντικές πιέσεις στις μετοχές το τελευταίο διάστημα. Μόλις τη Δευτέρα, ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 300 μονάδες, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν κατά 0,8% και 0,9%, αντίστοιχα.

Παρά την πρόσκαιρη αποκλιμάκωση, οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η απόδοση του 10ετούς κινείται κοντά σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς βρίσκεται κοντά σε υψηλό που είχε σημειωθεί το 2004.

Ο Mark Haefele, επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management, δήλωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να βλέπει περιθώριο για περαιτέρω άνοδο των μετοχών, με τη διαφοροποίηση να παραμένει βασικό στοιχείο της επενδυτικής στρατηγικής.

Παράλληλα, η UBS διατηρεί θετική στάση απέναντι στα ομόλογα, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτές θα πρέπει να προσαρμόζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και τη διάρκεια των τοποθετήσεών τους ανάλογα με τους στόχους και τον επενδυτικό τους ορίζοντα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα νέα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ. Αργότερα την Τρίτη αναμένονται τα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη του Σεπτεμβρίου, καθώς και τα στοιχεία του Αυγούστου για τις κενές θέσεις εργασίας και τις αποχωρήσεις εργαζομένων. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και, κατ’ επέκταση, την πορεία των μετοχών.

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