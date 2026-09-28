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Μάντζος: Αντιφάσεις στην απάντηση Μαρινάκη, θα επιμείνουμε για το θέμα Γκιλφόιλ
Πολιτική
19:29 - 28 Σεπ 2026

Μάντζος: Αντιφάσεις στην απάντηση Μαρινάκη, θα επιμείνουμε για το θέμα Γκιλφόιλ

Reporter.gr Newsroom

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Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, επιμένει να ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ιδιαίτερα τις αναφορές περί «πολιτικού εκβιασμού».

«Μιλάμε για ένα δημοσίευμα το οποίο εμπλέκει μία διπλωματική αποστολή μιας τρίτης χώρας, εν προκειμένω των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με έναν υπουργό σε ένα κομβικό παραγωγικό υπουργείο. Και όχι απλώς τους εμπλέκει, αλλά μεταφέρει ένα κλίμα το οποίο προσβάλλει την ίδια την Ελληνική Δημοκρατία ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος. Τελευταία φορά που έλεγξα είμαστε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία στην οποία ο ελληνικός λαός κυρίαρχα και ελεύθερα επιλέγει δημοκρατικά την κυβέρνησή του, της αναθέτει την εντολή και στη συνέχεια την αλλάζει όποτε θέλει, πάντοτε με δημοκρατικούς όρους, μέσα από τις εκλογές», τόνισε μιλώντας στο mega news ο κ. Μάντζος και πρόσθεσε:

«Θα επιμείνουμε να ρωτούμε και να περιμένουμε από τους συναρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εξωτερικών, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Γεραπετρίτη, να τοποθετηθούν και εκείνοι για αποσαφήνιση».

Το ΠΑΣΟΚ προφανώς δεν καλύφθηκε από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και είπε πως «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης».

Ως προς το δεύτερο θέμα που προκύπτει από το ρεπορτάζ της WSJ σχετικά με την προώθηση της εταιρείας Aktor για τα ενεργειακά έργα και την προμήθεια αμερικανικού LNG, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε, απαντώντας σχετική ερώτηση, ότι υπάρχει ζήτημα «πολιτικού εκβιασμού».

Για τα παραπάνω ο Δημήτρης Μάντζος σχολίασε:

«Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να το πω και αυτό προκειμένου να αποσείσει την κατάσταση αυτή και την εικόνα από την κυβέρνηση, να πλειοδοτεί σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την ενεργειακή πολιτική, αλλά εδώ υπάρχει εγγενής αντίφαση.

Σας θυμίζω ότι οι εξορύξεις, ο κάθετος διάδρομος, τα μεγάλα ενεργειακά έργα έχουν σχεδιαστεί από την κυβέρνηση Παπανδρέου και με υφυπουργό και στη συνέχεια υπουργό τον Γιάννη Μανιάτη από το 2011. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης από το '19 και μετά υποδυόταν τον πράσινο πρωθυπουργό. Έλεγε ότι δεν θα κάνει εξορύξεις στο Αιγαίο και ότι αυτά είναι στο παρελθόν. Οι ορυκτοί πλούτοι ανήκουν στο παρελθόν. Και ξαφνικά αλλάζει ρότα. Φέρνει συμβάσεις τις οποίες δεν τις είχαν διαβάσει ούτε οι ίδιοι οι υπουργοί του στη Βουλή, που εδώ και μέρες η αντιπολίτευση. Και έρχεται να αλλάξει όλο το ενεργειακό μείγμα της χώρας. Τι είχε συμβεί; Είχε αλλάξει η αμερικανική διοίκηση. Άρα υπάρχει μια εγγενής αντίφαση στις δύο τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα. Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε και να συζητήσουμε».

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