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Allwyn: Περιορισμένη επίδραση στις προβλέψεις του 2026 από την απαγόρευση του online στοιχήματος στη Βραζιλία
Ανακοινώσεις
19:06 - 28 Σεπ 2026

Allwyn: Περιορισμένη επίδραση στις προβλέψεις του 2026 από την απαγόρευση του online στοιχήματος στη Βραζιλία

Reporter.gr Newsroom

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Η Allwyn τοποθετήθηκε για το προσωρινό μέτρο, το οποίο θεσπίζει απαγόρευση του διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού και των διαδικτυακών παιγνίων (iGaming) και τέθηκε σε ισχύ στη Βραζιλία Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της Βραζιλίας μέσω της συμμετοχής της κατά 36,75% στην Kaizen Gaming, η οποία διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα Betano.

Στην ανακοίνωσή της σημειώνει:

Στο αυτό το στάδιο, το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα και παράγει έννομα αποτελέσματα για περίοδο έως 120 ημερών, πλέον τυχόν περιόδων κατά τις οποίες το Κογκρέσο της Βραζιλίας βρίσκεται σε διακοπή εργασιών, δηλαδή έως τις αρχές Μαρτίου 2027.

Το μέτρο θα παύσει αυτοδικαίως να ισχύει εάν απορριφθεί από οποιοδήποτε από τα δύο σώματα του Κογκρέσου της Βραζιλίας κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου ή εάν δεν έχει κυρωθεί και από τα δύο σώματα πριν από τη λήξη της περιόδου. Η Betano εξετάζει πιθανά μέτρα για το μετριασμό των επιπτώσεων του προσωρινού μέτρου και προετοιμάζει νομικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων της στη Βραζιλία, λαμβάνοντας υπόψη την πενταετή άδεια λειτουργίας της, η οποία εκδόθηκε επί της παρούσας κυβέρνησης, την 1η Ιανουαρίου 2025. Παρότι η Βραζιλία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της Betano, η εταιρεία διαθέτει ευρεία διεθνή παρουσία, με τις δραστηριότητές της σε άλλες χώρες να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της και να καταγράφουν σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τη Βραζιλία κατά τις πρόσφατες περιόδους. Η Betano θα συνεχίσει να υλοποιεί τα ήδη υφιστάμενα σχέδιά της για είσοδο σε νέες αγορές, έχοντας ως στόχο την επέκτασή της σε τέσσερις επιπλέον χώρες στις αρχές του 2027.

Η Betano, με τη σειρά της, αποτελεί μόνο ένα μέρος των ιδιαίτερα διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων της Allwyn στους τομείς των λοταριών και των τυχερών παιγνίων. Η συμμετοχή της Εταιρείας στην Betano λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και, ως εκ τούτου, τυχόν επίπτωση του προσωρινού μέτρου στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις της για το 2026 θα αποτυπωνόταν κυρίως μέσω του μεριδίου κέρδους από συμμετοχές που επιμετρώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Με βάση την προκαταρκτική ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα και την τρέχουσα κατανόηση της Εταιρείας για το προσωρινό μέτρο, η Εταιρεία εκτιμά επί του παρόντος ότι, εφόσον το μέτρο παραμείνει σε ισχύ για το υπόλοιπο του 2026, παρότι η επίπτωση στο περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA (Το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA υπολογίζεται ως ποσοστό επί των Καθαρών Εσόδων) για το 2026 θα ήταν περιορισμένη, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική συνεισφορά της Betano στα ενοποιημένα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου, η προηγουμένως δημοσιοποιηθείσα πρόβλεψή της για περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA περίπου 37% για το 2026 δεν θα ισχύει πλέον. Η αξιολόγηση αυτή παραμένει προκαταρκτική και τελεί υπό συνεχή επανεξέταση, καθώς η Εταιρεία συνεχίζει να αξιολογεί τις επιπτώσεις του μέτρου και τις πιθανές ενέργειες μετριασμού τους. Η ακριβής επίπτωση θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τον χρόνο και την αποτελεσματικότητα των μέτρων για τη μείωση ορισμένων δαπανών που κατά κανόνα δεν είναι μεταβλητές βραχυπρόθεσμα. Τυχόν επίπτωση σε μεταγενέστερες περιόδους θα εξαρτηθεί από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το προσωρινό μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ, καθώς και από περαιτέρω πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης εσόδων και κόστους.

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