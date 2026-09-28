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Ευρωπαϊκές αγορές: Οριακές μεταβολές στους δείκτες - Πετρέλαιο και ομόλογα πιέζουν τις μετοχές
Χρηματιστήρια
20:04 - 28 Σεπ 2026

Ευρωπαϊκές αγορές: Οριακές μεταβολές στους δείκτες - Πετρέλαιο και ομόλογα πιέζουν τις μετοχές

Reporter.gr Newsroom

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Με οριακές μεταβολές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας 28/9 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η ισχυρή άνοδος των μετοχών των βρετανικών κατασκευαστικών εταιρειών κατοικιών αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις που άσκησαν η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι υψηλές αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε οριακά παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος στις 638,68 μονάδες, ενώ οι περισσότεροι επιμέρους κλάδοι κινήθηκαν πτωτικά.

Στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,01%, στις 25.407,11 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε οριακή άνοδο 0,01%, στις 8.078,48 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με απώλειες 0,10%, στις 10.684,88 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε κατά 0,21%, στις 51.759,90 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στις 19.600,30 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,51%.

Άλμα για τις βρετανικές κατασκευαστικές

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των βρετανικών εταιρειών κατασκευής κατοικιών, μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα θα επιβεβαιωθεί νέο πρόγραμμα δανείων συμμετοχικού κεφαλαίου για αγοραστές πρώτης κατοικίας.

Η προοπτική επαναφοράς μιας πολιτικής που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης και της κατασκευής νέων κατοικιών οδήγησε σε σημαντικά κέρδη τις μετοχές του κλάδου.

Οι Persimmon, Barratt Redrow, Taylor Wimpey και Vistry σημείωσαν άνοδο μεταξύ 13,5% και 15%, περιορίζοντας σε κάποιο βαθμό τις συνολικές απώλειες του FTSE 100.

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Το επενδυτικό κλίμα, ωστόσο, επιβαρύνθηκε εκ νέου από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, μετά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τερματισμό της σύγκρουσης.

Το συμβόλαιο Νοεμβρίου για το Brent ενισχύθηκε κατά 3,24%, στα 107,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI διαμορφώθηκε στα 95,55 δολάρια.

Η νέα επιδείνωση των γεωπολιτικών συνθηκών επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανή περαιτέρω αύξηση του ενεργειακού κόστους και τις επιπτώσεις της στον πληθωρισμό. Οι εξελίξεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες εξετάζουν τη νομισματική τους πολιτική υπό το βάρος του ενεργειακού σοκ.

Στο επίκεντρο οι αποδόσεις των ομολόγων

Παράλληλα, σημαντική πηγή πίεσης για τις ευρωπαϊκές αγορές παραμένουν οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές φαίνεται να οδεύουν προς την ολοκλήρωση ενός ανοδικού σερί πέντε μηνών τον Σεπτέμβριο, καθώς η διεθνής αναταραχή στην αγορά ομολόγων έχει ενταθεί, με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας να ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, κινήθηκε υψηλότερα στο 3,6303%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009.

Η άνοδος των αποδόσεων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης για την επόμενη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος, με στόχο τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων που συνδέονται με την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Λαγκάρντ: Υψηλότερα επιτόκια, αλλά χωρίς ακόμη ενδείξεις μισθολογικής μετάδοσης

Το ζήτημα της ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων και οι πιθανές επιπτώσεις της στην οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Η Λαγκάρντ σημείωσε ότι, παρά την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει μέχρι στιγμής η οικονομία της Ευρωζώνης, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια έχουν αυξηθεί αισθητά από την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με την ίδια, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά για την ανάπτυξη και να περιορίσει περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί στις εκτιμήσεις του Σεπτεμβρίου της ΕΚΤ τη μετακύλιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας στον ευρύτερο πληθωρισμό.

Παράλληλα, η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι, παρά την επιτάχυνση του πληθωρισμού, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν μεταφερθεί στους μισθούς ή ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν παγιωθεί στην οικονομία.

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