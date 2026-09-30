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Euronext Athens: Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»
Ανακοινώσεις
22:53 - 30 Σεπ 2026

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Reporter.gr Newsroom

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Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS» (ΑΦΜ: 099755108, Αρ. ΓΕΜΗ: 3719101000) (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διαδικασία διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς», που αφορά τη λειτουργία των ρυθμιζόμενων αγορών αξιών και παραγώγων, καθώς και του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης και τη διαχείρισή τους, μαζί με τη σχετική ακίνητη περιουσία της Εταιρείας (ο «Κλάδος»), και της απορρόφησής του από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS» (Αρ. ΓΕΜΗ: 191790001000) (η «Επωφελούμενη Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με τον ν. 5162/2024 (Μέρος Δ', άρθρα 47-59), όπως ισχύουν (η «Διάσπαση»), εγκρίθηκε, σε συνέχεια της αποφάσεως της από 22.09.2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, και ολοκληρώθηκε με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 30.09.2026 με αριθμό καταχώρισης 6218056.

Η έγκριση της Διάσπασης επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Η Επωφελούμενη Εταιρεία, με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS», με έδρα στην Αθήνα (Λεωφόρος Αθηνών αρ. 110) και αριθμό ΓΕΜΗ 191790001000, κατέστη καθολική διάδοχος στο σύνολο των δικαιωμάτων, αξιώσεων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Κλάδου που της μεταβιβάστηκε.

(β) η Επωφελούμενη έλαβε άδεια λειτουργίας ως διαχειριστής αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 45 του Νόμου 4514/2018 και, ως καθολικός διάδοχος του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου, θα συνεχίσει τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που ασκούνται σήμερα από την Διασπώμενη, χωρίς διακοπή, ως ειδική και χωριστά εποπτευόμενη οντότητα εντός του Ομίλου Euronext.

(c) Η Εταιρεία παραμένει η μοναδική (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης Εταιρείας.

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