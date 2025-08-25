Η UniCredit ανεβάζει στο 26% το ποσοστό της στην Commerzbank – Στόχος το 29%

Σημαντική ενίσχυση της παρουσίας της στη γερμανική τραπεζική αγορά πραγματοποιεί η UniCredit, η οποία αύξησε στο 26% τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Commerzbank. Σύμφωνα με το Reuters, η αύξηση αυτή προέκυψε από τη μετατροπή των συνθετικών θέσεων της ιταλικής τράπεζας σε φυσικές μετοχές, εδραιώνοντάς την ως τον μεγαλύτερο ιδιώτη μέτοχο της Commerzbank.

Η UniCredit, δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, διευκρίνισε ότι σχεδιάζει να μετατρέψει και το υπόλοιπο των συνθετικών της τοποθετήσεων, ώστε να αποκτήσει συνολικά ποσοστό περίπου 29% με δικαίωμα ψήφου. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται σε συνέχεια της έγκρισης που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για συμμετοχή έως και 29,9%.

Παρά την ενίσχυση της θέσης της, η UniCredit δήλωσε ότι δεν προτίθεται –τουλάχιστον προς το παρόν– να διεκδικήσει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της γερμανικής τράπεζας. Από την πλευρά της, η Commerzbank τόνισε ότι η νέα μετοχική ισορροπία δεν επηρεάζει τη στρατηγική της, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για σταθερή ανάπτυξη και αξία για όλους τους μετόχους.

Η UniCredit σημείωσε ότι η επένδυση στη Commerzbank έχει ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες αποδοτικότητας, δημιουργώντας σημαντική αξία για τους δικούς της μετόχους. Το συνολικό κόστος της τοποθέτησης αυξήθηκε λόγω ανόδου της τιμής της μετοχής και της τροποποίησης της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου με παράγωγα τύπου collar.

Ως αποτέλεσμα, η επίδραση της επένδυσης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της UniCredit αυξήθηκε σε 145 μονάδες βάσης από τις αρχικά υπολογιζόμενες 110. Ωστόσο, η τράπεζα εκτιμά την απόδοση της επένδυσης περίπου στο 20%.