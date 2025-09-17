Άσκηση ετοιμότητας σε όλο το Αιγαίο - Ο στόλος «παρακολουθεί» το Πίρι Ρέις

Άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλο το Αιγαίο βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9), με αφορμή τη Navtex της Τουρκίας για έρευνες του ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις» σε τμήματα εντός χωρικών υδάτων ελληνικών νησιών και, βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Πηγές από το υπουργείο Άμυνας μιλώντας για την άσκηση αναφέρουν πως πρόκειται ουσιαστικά για την ενεργοποίηση της Δύναμης Δέλτα της Διακλαδικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θυμίζουμε η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), η οποία απαντά στους ισχυρισμούς που εμμέσως πλην σαφώς προωθούνται με την κίνηση της Αγκυρας. Στο Reporter είχαμε επισημάνει την κινητοποίηση του πολεμικού στόλου και είχαμε παρουσιάσει και φωτογραφίες από τη νηοπομπή που είχε ξεκινήσει την πορεία της προς το Αιγαίο.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τη Διεξαγωγή Άσκησης Ετοιμότητας αναφέρει:

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.



Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.



Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.