ΧΑ: Τραπεζική αντεπίθεση (+2,3%) με ευρωπαϊκή και... ενεργειακή ομπρέλα
Σχόλια Αγοράς
17:41 - 10 Νοε 2025

ΧΑ: Τραπεζική αντεπίθεση (+2,3%) με ευρωπαϊκή και... ενεργειακή ομπρέλα

Reporter.gr Newsroom
Με τραπεζική αντεπίθεση (ΔΤΡ +2,3%)  - και ευρωπαϊκή ομπρέλα  λόγω και του  +1,3% στον Stoxx600 – το ξεκίνημα της χρηματιστηριακής εβδομάδας στο ΧΑ, με τον ΓΔ να κινείται έως τις παρυφές της μηνιαίας αντίστασης (υψηλό 2021 μονάδες) και να κλείνει τελικά στις 2015 +1,44% με τζίρο στα γνωστά πλαίσια (253 εκ.).

Optima +4,5%, bochgr +3.9%, ΠΕΙΡ +2.7%, ΕΥΡΩΒ +3.47% αλλά και ΕΤΕ +1,28% που απορρόφησε με άνεση την αποκοπή του προμερίσματος (0,218/μετοχή) ξεχώρισαν στο ταμπλό.

Εκτός των τραπεζών καλή εικόνα είχε η ΜΠΕΛΑ +1,2% μετά και την δημοσιοποίηση πωλήσεων Οκτωβρίου (+13%) που βελτίωσε τις πωλήσεις 10μήνου στο +8%, η ΔΕΗ +1,9 σε νέο ιστορικό υψηλό μετά την διάσπαση με τον ΑΔΜΗΕ, η ΒΙΟ +3.2% σε συνέχεια της ανοδικής κίνησης του ομίλου και ο ΤΙΤΑΝ +1,6% σε ενδοσυνεδριακό υψηλό τριμήνου με τις καλύτερες επιδόσεις συνολικά στον FTSE (19 ανοδικές για 5 μόλις πτωτικές).

Μικρή υποχώρηση σε ΕΛΧΑ -0,7%, Metlen -0.5%, Cener -0,40% και ΕΛΠΕ -0,32%.

Μικρότερα κέρδη στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.93%) με ΙΝΤΚΑ +2,9%, ΑΛΜΥ +6,7%, ΟΤΟΕΛ +1,7%, ΑΒΑΞ +1,3% και ΠΡΟΦ +1,8%. Ρευστοποιήσεις στην ΕΧΑΕ -0,3% και σε ΦΡΛΚ -0,3%.

Αντίστοιχη εικόνα και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη Athex SCI +0,5% με ΚΥΡΙΟ +1,7%, ΠΑΠ +1,4%, ΛΟΥΛΗ +1,7% , υποχώρηση ΚΟΥΑΛ -3,2%, ΠΕΡΦ -2,2% και Qualco -0.9%.

Η θετική εικόνα της αγοράς σίγουρα έχει να κάνει και με την καλύτερη ψυχολογία των επενδυτών που κατανοούν τις σημαντικές συμφωνίες που υπεγράφησαν την προηγούμενη εβδομάδα γύρω από τα ενεργειακά και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα στις διεθνείς εξελίξεις, με τις εταιρίες ενέργειας, διύλισης, κατασκευαστικές αλλά και υποδομών να βλέπουν διευρυμένες τις προοπτικές για τα επόμενα 5-10 χρόνια, κάτι που συνειδητοποίησαν και οι επενδυτές με το ράλι και το ιστορικό υψηλό στον Aktr +6.5%.

Τα στοιχεία του πληθωρισμού Οκτωβρίου (2%) από την ΕΛΣΤΑΤ ουσιαστικά επιβεβαίωσαν τις εκτιμήσεις της Eurostat (1.7%) για μεγάλη πτώση από μήνα σε μήνα, ενώ και ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής βελτιώθηκε τον Σεπτέμβριο κατά +6,8%.

Συνεχίζονται οι εκθέσεις – θετικές στο σύνολό τους – για ελληνικές εισηγμένες (τράπεζες, βιομηχανίες κα) με πιο πρόσφατη αυτή της - κατά τα λοιπά bearish για ευρωπαϊκές τράπεζες - BofA για την Metlen που δίνει σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 63 ευρώ, με τις εκτιμήσεις για το ebitda του έτους να συμπίπτουν με αυτές της διοίκησης (1,03 δις).

Η βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς λογικά θα κριθεί τις επόμενες 2-3 συνεδριάσεις με την επιτυχή (ή μη) διάσπαση της μηνιαίας αντίστασης των 2020 μονάδων, με το θετικό σενάριο να δίνει επόμενο στόχο στις 2093 και το αρνητικό στις 1922 μονάδες (με βάση τα μηνιαία pivot points).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 17:50
