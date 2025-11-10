Γεραπετρίτης με αιχμές για Σαμαρά: Η εχθροπάθεια στην εξωτερική πολιτική είναι καταστροφική

Ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά έστειλε από το βήμα της Βουλής τη Δευτέρα (10/11) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.

Αν και απέφυγε να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στα εθνικά θέματα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η εχθροπάθεια και η μισαλλοδοξία, όταν εκδηλώνονται στην εξωτερική πολιτική, αποβαίνουν καταστροφικές για τη χώρα.

Η τοποθέτησή του ήρθε μία ημέρα μετά τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τις αιτιάσεις του για την κυβερνητική στρατηγική στα εθνικά ζητήματα, αλλά και για την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σαμαράς είχε υποστηρίξει ότι η αποπομπή Γεραπετρίτη από την κυβέρνηση θα ήταν προς όφελος της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «νοοτροπία κατευνασμού» και επισημαίνοντας πως η Ελλάδα βρίσκεται σε «πλήρη απομόνωση».

Αναφορικά με την πενταμερή διάσκεψη, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι, παρά τη δυσκολία της συγκυρίας, η τρέχουσα περίοδος είναι η κατάλληλη για να επιδιωχθεί διάλογος και εξεύρεση λύσεων στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Τουρκία, τονίζοντας ότι, αν και υπάρχουν διαφωνίες, έχει διαμορφωθεί μια λειτουργική σχέση που συμβάλλει στην αποφυγή εντάσεων.