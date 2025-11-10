Γεραπετρίτης με αιχμές για Σαμαρά: Η εχθροπάθεια στην εξωτερική πολιτική είναι καταστροφική
17:29 - 10 Νοε 2025

Γεραπετρίτης με αιχμές για Σαμαρά: Η εχθροπάθεια στην εξωτερική πολιτική είναι καταστροφική

Ένα έμμεσο αλλά σαφές μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά έστειλε από το βήμα της Βουλής τη Δευτέρα (10/11) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.

Αν και απέφυγε να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στα εθνικά θέματα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η εχθροπάθεια και η μισαλλοδοξία, όταν εκδηλώνονται στην εξωτερική πολιτική, αποβαίνουν καταστροφικές για τη χώρα.

Η τοποθέτησή του ήρθε μία ημέρα μετά τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τις αιτιάσεις του για την κυβερνητική στρατηγική στα εθνικά ζητήματα, αλλά και για την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σαμαράς είχε υποστηρίξει ότι η αποπομπή Γεραπετρίτη από την κυβέρνηση θα ήταν προς όφελος της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «νοοτροπία κατευνασμού» και επισημαίνοντας πως η Ελλάδα βρίσκεται σε «πλήρη απομόνωση».

Αναφορικά με την πενταμερή διάσκεψη, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι, παρά τη δυσκολία της συγκυρίας, η τρέχουσα περίοδος είναι η κατάλληλη για να επιδιωχθεί διάλογος και εξεύρεση λύσεων στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχέσεις με την Τουρκία, τονίζοντας ότι, αν και υπάρχουν διαφωνίες, έχει διαμορφωθεί μια λειτουργική σχέση που συμβάλλει στην αποφυγή εντάσεων.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

