Η ΘΕΟΝΗ στηρίζει την μαθητική καθημερινότητα 286 μαθητών στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, που είχε ανακοινωθεί στις αρχές της σχολικής χρονιάς, προσφέροντας Φυσικό Μεταλλικό Νερό και σχολικά είδη στους 286 μαθητές που φοιτούν σε εννέα μικρά άνυδρα νησιά του Αιγαίου, όπου η πρόσβαση σε πόσιμο νερό αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η δράση αυτή εντάσσεται στη δέσμευση της εταιρείας να στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και κυρίως στα παιδιά και στα όνειρά τους για ένα καλύτερο αύριο.

Πρώτος σταθμός γνωριμίας με τους μαθητές ήταν η Χάλκη, όπου τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο νησί και στις σχολικές μονάδες του νησιού, σηματοδοτώντας την αρχή ενός πλάνου επισκέψεων που θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα νησιά. Τα χαμόγελα των παιδιών αποτέλεσαν την πιο αδιάψευστη απόδειξη ότι ακόμη και η πιο μικρή πράξη φροντίδας μπορεί να φέρει μεγάλη αλλαγή.

Στο πλευρό των παιδιών της Χάλκης βρέθηκε και ο brand ambassador της εταιρείας και κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς, ο οποίος μίλησε με συγκίνηση στους μαθητές: «Κάθε φορά που συμμετέχω σε τέτοιες δράσεις, νιώθω ότι όλοι γινόμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Στα μάτια των παιδιών βλέπω όνειρα και χαμόγελα και αυτή είναι η πραγματική δύναμη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και βασικός μέτοχος της ΘΕΟΝΗ, κ. Δημήτρης Τσέλιος, δήλωσε: «Στη ΘΕΟΝΗ πιστεύουμε ότι το νερό είναι σύμβολο ζωής, ελπίδας και φροντίδας. Ξέρουμε ότι η καθημερινότητα στα νησιά έχει δυσκολίες, όμως τα παιδιά με τη δύναμή τους μας εμπνέουν. Θέλουμε να συμβάλουμε ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με ασφάλεια, αισιοδοξία και χαμόγελα. Η προσφορά μας είναι ένας μικρός τρόπος να πούμε: “Είμαστε εδώ για εσάς”».

Στο πλαίσιο της δράσης, ανακοινώθηκε διαγωνισμός μεταξύ των μαθητών, με έπαθλο τη επίσκεψη στο εργοστάσιο της ΘΕΟΝΗ και τη συμμετοχή των παιδιών στην 1η Ακαδημία Νερού από τη ΘΕΟΝΗ στην Ελλάδα, μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία της εταιρείας που θα εστιάζει στην ευαισθητοποίηση για τη σημασία του νερού.

Η αποστολή της ΘΕΟΝΗ έτυχε θερμής υποδοχής από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικής κοινότητας, οι οποίοι εξέφρασαν την βαθιά τους εκτίμηση για αυτή την πρωτοβουλία. Το «παρών» έδωσαν ο Δήμαρχος Χάλκης κ. Ευάγγελος Φραγκάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Αγγελική Βογιατζόγλου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Διοσμάκης Σπυρίδης και ο ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δωδεκανήσου κ. Κωνσταντίνος Κωσταλίας.

Ο Δήμαρχος Χάλκης, κ. Ευάγγελος Φραγκάκης, δήλωσε: «Η έλλειψη επαρκούς νερού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως μικρό νησί. Δεν είναι μόνο θέμα υποδομών, είναι θέμα ποιότητας ζωής, υγείας και αξιοπρέπειας. Η στήριξη της ΘΕΟΝΗ, που φέρνει καθαρό νερό στα παιδιά μας, δεν καλύπτει απλώς μια ανάγκη· μας δίνει ανακούφιση και σιγουριά για την καθημερινότητά τους. Είναι μια πράξη που αφήνει ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική μας κοινωνία.»

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δωδεκανήσου, κ. Κωνσταντίνος Κωσταλίας, ανέφερε: «Η εκπαίδευση στα νησιά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις. Όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία συναντά την εκπαίδευση, όπως στην περίπτωση της ΘΕΟΝΗ, δημιουργούνται προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Σήμερα, πέρα από το πόσιμο νερό και τα σχολικά είδη, λάβαμε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και σεβασμού».

Σε περιοχές όπου η καθημερινότητα καθορίζεται από τις ελλείψεις και η πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως το καθαρό νερό, δεν είναι δεδομένη, η ΘΕΟΝΗ στάθηκε στο πλευρό των παιδιών με πράξεις , συμπληρώνοντας τις τοπικές προσπάθειες και στηρίζοντας έμπρακτα τις κοινότητες. Τα νησιά Αγαθονήσι, Δονούσα, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Καστελόριζο, Λειψοί, Σίκινος, Χάλκη και Ψέριμος μπορεί να απέχουν χιλιάδες βήματα από τα αστικά κέντρα, αλλά δεν πρέπει να απέχουν ούτε στο ελάχιστο από τη φροντίδα και τη μέριμνα.