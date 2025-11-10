ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιστροφή της αισιοδοξίας στη Wall Street: Η συμφωνία στο Κογκρέσο πυροδοτεί ράλι μετοχών
Χρηματιστήρια
17:15 - 10 Νοε 2025

Επιστροφή της αισιοδοξίας στη Wall Street: Η συμφωνία στο Κογκρέσο πυροδοτεί ράλι μετοχών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα 10/11, καθώς οι γερουσιαστές έκαναν ένα κρίσιμο βήμα προς μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό της ιστορικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ για περισσότερο από ένα μήνα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά κατά 1,22% στις 6.810,22 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημειώνει σημαντική άνοδο 1,97% στις 23.451,465 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average ανεβαίνει κατά 0,38% στις 47.166,73 μονάδες .

Οι μετοχές των Nvidia, Broadcom και άλλων ηγετικών εταιρειών της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησαν τα κέρδη, καθώς η προοπτική τερματισμού της διακοπής λειτουργίας ενίσχυσε τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Οι ίδιες αυτές μετοχές είχαν πιέσει πτωτικά την αγορά την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς στη Wall Street αυξάνονταν οι ανησυχίες για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις των νομοθετών για την ψήφιση νομοσχεδίου χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο θα έβαζε τέλος στη διακοπή λειτουργίας.

Ένα διαδικαστικό μέτρο που επιτρέπει τη διεξαγωγή ψηφοφοριών για τη συμφωνία εγκρίθηκε με τουλάχιστον 60 ψήφους υπέρ, αφού οκτώ γερουσιαστές από την Δημοκρατική παράταξη διαφοροποιήθηκαν από την κομματική γραμμή και στήριξαν τη συμφωνία.

Η συμφωνία προβλέπει το άνοιγμα της κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο και την αναίρεση μέρους των πρόσφατων μαζικών απολύσεων ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες προστασίες για τους εργαζόμενους του δημοσίου. Δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, παράταση των πιστώσεων του προγράμματος ACA (Affordable Care Act), κάτι που αποτελεί σημείο τριβής για τους περισσότερους Δημοκρατικούς, αλλά καλεί σε ψηφοφορία για το ζήτημα τον Δεκέμβριο.

Απομένει η τελική ψηφοφορία στη Γερουσία για το νομοσχέδιο χρηματοδότησης και, στη συνέχεια, η έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι ανησυχίες για τη διακοπή λειτουργίας έχουν οδηγήσει το καταναλωτικό κλίμα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, πολύ κοντά στο ιστορικό του χαμηλό, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή. Εξαιτίας του κλεισίματος, πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν δημοσιεύουν βασικά οικονομικά στοιχεία, όπως ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI), που επρόκειτο να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα.

«Καθώς η διακοπή λειτουργίας έχει όλο και πιο αρνητικό αντίκτυπο στην αμερικανική οικονομία, η επίλυσή της είναι προφανώς θετική εξέλιξη — και μάλιστα συμβαίνει σε μια εποχικά ευνοϊκή περίοδο, με πολλούς να θεωρούν την ψηφοφορία των 60-40 ψήφων ως σήμα για ένα ράλι στο τέλος του έτους», δήλωσε ο Adam Crisafulli, ιδρυτής της Vital Knowledge. «Δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι όλα είναι καλά ακόμη, η διακοπή λειτουργίας ήταν μόνο ένας από τους τρεις παράγοντες που επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα».

Η διακοπή λειτουργίας έχει προσθέσει ένταση στις αγορές, μαζί με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των μετοχών AI. Την περασμένη εβδομάδα, ο Nasdaq Composite κατέγραψε τη χειρότερη εβδομάδα του από τον δασμολογικό πανικό του Απριλίου, χάνοντας περίπου 3%, ενώ ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχώρησαν πάνω από 1% στο ίδιο διάστημα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&amp;P 500
Χρηματιστήρια

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων
Χρηματιστήρια

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή
Σχόλια Αγοράς

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow
Χρηματιστήρια

Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν στον ορίζοντα, κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Dow

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ