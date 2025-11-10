Επιστροφή της αισιοδοξίας στη Wall Street: Η συμφωνία στο Κογκρέσο πυροδοτεί ράλι μετοχών

Οι μετοχές σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα 10/11, καθώς οι γερουσιαστές έκαναν ένα κρίσιμο βήμα προς μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό της ιστορικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ για περισσότερο από ένα μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά κατά 1,22% στις 6.810,22 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημειώνει σημαντική άνοδο 1,97% στις 23.451,465 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average ανεβαίνει κατά 0,38% στις 47.166,73 μονάδες .

Οι μετοχές των Nvidia, Broadcom και άλλων ηγετικών εταιρειών της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησαν τα κέρδη, καθώς η προοπτική τερματισμού της διακοπής λειτουργίας ενίσχυσε τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Οι ίδιες αυτές μετοχές είχαν πιέσει πτωτικά την αγορά την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς στη Wall Street αυξάνονταν οι ανησυχίες για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις των νομοθετών για την ψήφιση νομοσχεδίου χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο θα έβαζε τέλος στη διακοπή λειτουργίας.

Ένα διαδικαστικό μέτρο που επιτρέπει τη διεξαγωγή ψηφοφοριών για τη συμφωνία εγκρίθηκε με τουλάχιστον 60 ψήφους υπέρ, αφού οκτώ γερουσιαστές από την Δημοκρατική παράταξη διαφοροποιήθηκαν από την κομματική γραμμή και στήριξαν τη συμφωνία.

Η συμφωνία προβλέπει το άνοιγμα της κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο και την αναίρεση μέρους των πρόσφατων μαζικών απολύσεων ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες προστασίες για τους εργαζόμενους του δημοσίου. Δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, παράταση των πιστώσεων του προγράμματος ACA (Affordable Care Act), κάτι που αποτελεί σημείο τριβής για τους περισσότερους Δημοκρατικούς, αλλά καλεί σε ψηφοφορία για το ζήτημα τον Δεκέμβριο.

Απομένει η τελική ψηφοφορία στη Γερουσία για το νομοσχέδιο χρηματοδότησης και, στη συνέχεια, η έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι ανησυχίες για τη διακοπή λειτουργίας έχουν οδηγήσει το καταναλωτικό κλίμα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, πολύ κοντά στο ιστορικό του χαμηλό, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή. Εξαιτίας του κλεισίματος, πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν δημοσιεύουν βασικά οικονομικά στοιχεία, όπως ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI), που επρόκειτο να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα.

«Καθώς η διακοπή λειτουργίας έχει όλο και πιο αρνητικό αντίκτυπο στην αμερικανική οικονομία, η επίλυσή της είναι προφανώς θετική εξέλιξη — και μάλιστα συμβαίνει σε μια εποχικά ευνοϊκή περίοδο, με πολλούς να θεωρούν την ψηφοφορία των 60-40 ψήφων ως σήμα για ένα ράλι στο τέλος του έτους», δήλωσε ο Adam Crisafulli, ιδρυτής της Vital Knowledge. «Δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι όλα είναι καλά ακόμη, η διακοπή λειτουργίας ήταν μόνο ένας από τους τρεις παράγοντες που επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα».

Η διακοπή λειτουργίας έχει προσθέσει ένταση στις αγορές, μαζί με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των μετοχών AI. Την περασμένη εβδομάδα, ο Nasdaq Composite κατέγραψε τη χειρότερη εβδομάδα του από τον δασμολογικό πανικό του Απριλίου, χάνοντας περίπου 3%, ενώ ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχώρησαν πάνω από 1% στο ίδιο διάστημα.