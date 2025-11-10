ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης είναι ενδεικτική των επιδόσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική
17:24 - 10 Νοε 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης είναι ενδεικτική των επιδόσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«H ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε την έκθεση για τις “Συνθήκες Διαβίωσης 2025”. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και παράλληλα ενδεικτικά για τις επιδόσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας δριμεία κριτική στη Νέα Δημοκρατία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει με ανακοίνωση του το κόμμα της Κουμουνδούρου:

«-Το 65% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι είδαν επιδείνωση στο εισόδημά τους μέσα στο τελευταίο έτος

-Ο δείκτης για τις ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες αυξήθηκε σε μόλις ένα χρόνο κατά σχεδόν δέκα μονάδες και εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 21,9%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι μόλις 3,6%

-Το 26,9% του πληθυσμού ζει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό που είναι 6% μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαρκώς αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να την προσγειώσει. Το 75% της κοινωνίας δυσφορεί με την ακρίβεια, την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο στεγαστικό, την αποσάθρωση της Δημόσιας Υγείας, τη βίαιη φτωχοποίησή της.

Τα υπερκέρδη και οι συναλλαγές με τους μεγάλους ομίλους και τα ολιγοπώλια είναι θηλιά στο λαιμό της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Αυτή είναι η κληρονομιά των έξι χρόνων διακυβέρνησης των αρίστων του κ. Μητσοτάκη.

Η χώρα μπορεί και πρέπει να γυρίσει σελίδα, το σχέδιο “Προοδευτική Ελλάδα” που εκφώνησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ δίνει απαντήσεις στις ανάγκες, στις ανησυχίες και τις διεκδικήσεις της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου
Ειδήσεις

Βρετανία: «Βουτιά» 1,3% στις λιανικές πωλήσεις Απριλίου

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α&#039; τρίμηνο – Αύξηση 3,2%
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €17.117,8 εκατ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το α' τρίμηνο – Αύξηση 3,2%

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 4,1% του δείκτη τιμών υλικών κατασκευής τον Απρίλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ