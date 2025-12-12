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ΧΑ: Ο παράγοντας Πιερρακάκης και οι μετοχές που αναμένεται να ξεχωρίσουν το 2026
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08:06 - 12 Δεκ 2025

ΧΑ: Ο παράγοντας Πιερρακάκης και οι μετοχές που αναμένεται να ξεχωρίσουν το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup συνιστά μια τεράστια επιτυχία για την χώρα , ίσως την μεγαλύτερη επιβράβευση της αλλαγής σελίδας μετά την δεκαετή κρίση.

Συνεχίζονται έτσι οι θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία - και την χρηματαγορά - μετά τις αναβαθμίσεις από ξένους οίκους, την υπεραπόδοση στο ΑΕΠ, τις μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, την εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext και πολλά ακόμα.

Σε όσους είχαμε την τύχη να τον ακούσουμε στην συζήτηση που είχαν προ δεκαημέρου στο Λονδίνο με τον πρόεδρο του Euronext Srephane Boujnah συνειδητοποιήσαμε ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών δεν μπορεί απλώς να σταθεί σε διεθνή fora αλλά είναι ικανός να τα καθορίσει με την ευρωπαϊκή ματιά του, την ξεκάθαρη στόχευση στην ισχύ εν τη ενώσει αλλά και στην χρησιμότητα της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση , οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας - για τις οποίες περισσότερος λόγος γίνεται εκτός παρά εντός Ελλάδος - δίνουν το απαραίτητο premium απόδοσης που βιώνουμε και το 2025 στο ΧΑ (ΓΔ +43%) με τις προβλέψεις και για την ερχόμενη χρονιά να είναι από αισιόδοξες έως εξαιρετικές.

Το κρίσιμο στοιχείο στις επενδυτικές επιλογές των επόμενων μηνών θα αφορούν κατά βάση στο stock picking και λιγότερο στην επιλογή χρηματιστηρίου (ΧΑ, Ευρώπη, ΗΠΑ ή άλλο), μια που ανεξάρτητα της τυπικής πιστοποίησης ή μη και το ελληνικό χρηματιστήριο νοείται πλέον ως ανεπτυγμένο (όχι ακόμα για τα index tracking funds) στον βαθμό τουλάχιστον που το τρίγωνο politics, economics και corporations έχουν αλλάξει πίστα.

Αν το παραπάνω αποδειχτεί σωστό, προφανώς κερδισμένες θα είναι οι μετοχές εκείνες με εξωστρέφεια, με παρουσία - παραγωγική ή τουλάχιστον δικτύου - σε χώρες του εξωτερικού , με τεχνολογική υπεροχή και διεθνή προσανατολισμό, χαρακτηριστικά που έχουν πολλές εισηγμένες στο ΧΑ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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