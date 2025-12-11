Ο Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα νέος πρόεδρος του Eurogroup - Το ευχαριστήριο μήνυμα του

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη την Πέμπτη (11/12) νέος πρόεδρος του Eurogroup.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, οι οποίοι απαιτείτο να δώσουν πλειοψηφία τουλάχιστον 11 ψήφων για να εκλεγεί ο επικεφαλής του άτυπου αλλά καθοριστικού οργάνου που καθορίζει τη δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Ο κ. Πιερρακάκης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την Παρασκευή 12/12. Είναι ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του Eurogroup.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο κ. Πιερρακάκης δεν βγήκε με ψηφοφορία αλλά ομόφωνα, καθώς ο Βαν Πέτεγκεμ απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του.

Η ανάδειξη του κ. Πιερρακάκη στη θέση αυτή θεωρείται ισχυρό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι μόλις δέκα χρόνια μετά την οικονομική κρίση που οδήγησε τη χώρα στο χείλος της εξόδου από την Ευρωζώνη, η Ελλάδα αναλαμβάνει τα ηνία του Eurogroup. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την ενίσχυση του πολιτικού και οικονομικού κύρους της χώρας στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup δίνει στην Ελλάδα μια κεντρική θέση στις συζητήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική, τις μεταρρυθμίσεις και τις οικονομικές στρατηγικές που θα καθορίσουν την πορεία της Ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια.

Πιερρακάκης: Στόχος μου να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη

Σε δηλώσεις του ο Κυριάκος Πιερρακάκης λίγο μετά την εκλογή του ανέφερε: «Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου, με συγκινεί αυτό το κλίμα συνεργασίας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πασκάλ Ντόναχιου για τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα που κατάφερε πάντα να δημιουργήσει συναίνεση αλλά και να τον ευχαριστήσω για τον συναδελφικό τρόπο και τον συλλογικό τρόπο με τον οποίο έκανε τις εργασίες του Eurogroup. Στα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με κοινό στόχο, με εστίαση το κοινό νόμισμα, τα κοινά οικονομικά συμφέροντα, το ευρωπαϊκό πρόταγμα με βάση τις βασικές αξίες της Ένωσης. Υπάρχουν δύο διδάγματα που θα ήθελα να αναφέρω τα οποία έγιναν πιο έντονα τις δύο τελευταίες εβδομάδες και από τη συμμετοχή μου γενικά είναι ότι η παλιά διάκριση που υπήρχε στην Ευρώπη ανάμεσα στον Βορρά και το Νότο, με την οποία μεγάλωσαν πολλοί Ευρωπαίοι, η διαφορά ανάμεσα στους σπάταλους και τους συνετούς έχει φύγει. Διότι βλέπουμε ότι έχουμε κοινούς στόχους πλέον, κοινή άμυνα, η οποία προκύπτει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Θέλω να πω λίγα λόγια για τη χώρα μου την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Ήταν πριν από 10 χρόνια που το debate στις Βρυξέλλες ήταν το αν η Ελλάδα θα είναι εντός ή εκτός του ευρώ. Και η Ελλάδα άντεξε. Κι αυτό είναι μία δήλωση για πολλά πράγματα. Είναι μία δήλωση που δείχνει τη συλλογική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μία δήλωση που δείχνει την αλληλεγγύη της Ευρώπης και της βοήθειας στις πιο δύσκολες στιγμές. Θα σταθώ στις ευθύνες μου με αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη».

Μητσοτάκης: Ημέρα υπερηφάνειας για την Ελλάδα

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά» επισημναίνει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του» σημειώνει επίσης ο πρωθυπουργός στηδήλωσή του και επισημαίνει:

«Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Ανάλογη δήλωση έκανε και ο Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας πως «το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.



Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες».

Συγχαρητήρια Κόστα και φον ντερ Λάιεν

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup απέστειλαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η Ελλάδα έχει διανύσει τόσο μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια. Η σημερινή σας εκλογή ως Προέδρου του Eurogroup, αγαπητέ Κυριάκο Πιερρακάκη αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση αυτής της προόδου, τόσο για τη χώρα σας όσο και για την Ένωσή μας. Συγχαρητήρια!», είναι το μήνυμα του Αντόνιο Κόστα, μέσω της πλατφόρμας «Χ». «Προσβλέπω στη συνεργασία μας για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης προς όφελος των πολιτών μας και του κοινού μας νομίσματος», τονίζει στο τέλος.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρει: «Συγχαρητήρια Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή σας ως Πρόεδρος του Eurogroup. Σε ταραγμένους καιρούς, η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Θα συνεργαστούμε επίσης στενά για τον διεθνή ρόλο του ευρώ και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, για την ενίσχυση της.

Ντομπρόβσκις: Αναλαμβάνεις τα καθήκοντά σου σε μια κομβική στιγμή για την Ευρωζώνη και την ΕΕ

Συγχαρητήρια στον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup, εκφράζει με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ», ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις.

«Αναλαμβάνεις τα καθήκοντά σου σε μια κομβική στιγμή για την Ευρωζώνη και την ΕΕ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σου για να προωθήσουμε το έργο μας σε βασικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προτεραιότητες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», δήλωσε ο κ. Ντομπρόβσκις.

Congratulations @Pierrakakis on your election as #Eurogroup President!

You take office at a pivotal moment for the euro area & the ??. I look forward to working closely with you to advance our work on key economic and financial priorities, strengthening Europe’s competitiveness. pic.twitter.com/anp6lCnLga — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 11, 2025

Κωνσταντίνος Τασούλας: Καλή επιτυχία στο νέο πρόεδρο του Eurogroup

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επικοινώνησε με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη.

Κακλαμάνης: Εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup. Η σημερινή επιλογή αποτελεί μια εθνική επιτυχία για τη χώρα μας αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, αφού ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει επικεφαλής σε έναν από τους πιο κομβικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς οικονομικής πολιτικής.

Η εκλογή αυτή αναδεικνύει, τη σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας, μετά από τη 10ετή οικονομική κρίση της μνημονιακής περιόδου. Παράλληλα επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον οι ευρωπαίοι εταίροι στην προσήλωση της Ελλάδας στη συνεργασία, στη συνεννόηση και στη συλλογική προσπάθεια για μια ισχυρή και συνεκτική Ευρωζώνη.

Είμαι βέβαιος ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα εργαστεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, συμβάλλοντας στη θεσμική σταθερότητα και την οικονομική πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση της Ελλάδας.

Του εύχομαι ειλικρινά καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Μαρινάκης: Iστορική στιγμή για την Ελλάδα

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του ανέφερε:

«Ο Kyriakos Pierrakakis είναι παμψηφεί ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, που αντανακλά την αναγνώριση της προόδου της χώρας και τη δικαίωση των θυσιών των πολιτών.

Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls και τις κλειστές τράπεζες, η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι απλώς επέστρεψε, αλλά πλέον πρωταγωνιστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η σημερινή επιτυχία αποτελεί για όλους μας κίνητρο να επιταχύνουμε ακόμα περισσότερο τη σκληρή δουλειά για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν, για να ξαναδώσουμε ελπίδα στους νέους μας, για να σηκώσουμε τη χώρα ακόμα πιο ψηλά.

Φίλε Κυριάκο, από καρδιάς συγχαρητήρια! Είμαστε υπερήφανοι!»

Χατζηδάκης: Μεγάλη Επιτυχία για την Ελλάδα

«Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Εurogroup είναι μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα» υπογραμμίζει σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Αναλυτικά ο κ. Χατζηδάκης γράφει: «Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup! Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα! Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!»

Παπαθανάσης: Ιστορική απόφαση για την Ελλάδα και δικαίωση για την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η ομόφωνη εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, μια ιστορική απόφαση για την Ελλάδα και εξαιρετική τιμή για τον ίδιον, αποτελεί αποτέλεσμα και δικαίωση της ηγεσίας και της διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνιστά μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αναγνώρισης για την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική που με συνέπεια και αποφασιστικότητα ακολουθεί η Ελλάδα από το 2019. Μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της αξιοπιστίας και του κύρους που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα διεθνώς.

Ταυτόχρονα, η εκλογή Πιερρακάκη έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για την Ευρώπη, όπου η εξεύρεση και η συντονισμένη εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων στα μεγάλα προβλήματα των πολιτών, όπως η ακρίβεια και το στεγαστικό, αλλά και η στρατηγική ενίσχυση της Ε.Ε. απέναντι στις πολυεπίπεδες προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά, καθίστανται άμεσες προτεραιότητες για όλους.

Οι γνώσεις και οι αποδεδειγμένες μεταρρυθμιστικές ικανότητες του νέου προέδρου του Eurogroup, ενισχυμένες από την ψήφο εμπιστοσύνης που εξασφάλισε, αποτελούν την καλύτερη αφετηρία για μια γόνιμη θητεία, στο ύψος των αναγκών αλλά και των μεγάλων ευκαιριών που διανοίγονται για το μέλλον. Για την διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης και την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής της προοπτικής, με δημοσιονομική σύνεση και κοινωνικό πρόσημο. Για την ενίσχυση και ολοκλήρωση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς. Για μια Ευρωζώνη με επιχειρήσεις πιο καινοτόμες, ανταγωνιστικές και παραγωγικές. Για μια Ευρώπη που ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον κόσμο.

Δέκα χρόνια μετά από τους εθνικά επικίνδυνους πολιτικούς τυχοδιωκτισμούς της τότε ελληνικής κυβέρνησης, που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει επιστρέψει στον πυρήνα της λήψης αποφάσεων, αποτελεί πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

Εύχομαι στον φίλο και συνάδελφο Κυριάκο Πιερρακάκη καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του. Όπως τόνισα και κατά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, το επιβάλλουν τα εθνικά μας συμφέροντα, το επιτάσσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Παπασταύρου: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα η εκλογή του Κυρ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

«Η πρώτη εκλογή Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς και την επιστροφή της Πατρίδας μας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και πρωτίστως στην Ελλάδα μας». Αυτό δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης συγχαίροντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως τόνισε: «Μετά από μία δεκαετία κρίσης και δημοσιονομικών προκλήσεων, η ανάδειξη Έλληνα στον κορυφαίο θεσμό των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της χώρας μας και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των θυσιών του λαού μας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωζώνη».

Δένδιας: Τεράστια επιτυχία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Θερμά συγχαρητήρια στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για την τεράστια επιτυχία της εκλογής του ως προέδρου του Εurogroup».

Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη @Pierrakakis, για την τεράστια επιτυχία της εκλογής του ως προέδρου του #Eurogroup. — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 11, 2025

Στουρνάρας: Ενδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση

Σε δήλωση του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας αναφέρει: «Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας όσο και τη δική του προσωπική συμβολή. Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».

Μπρατάκος: Ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία

«Σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, η ανάληψη αυτής της θέσης από τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών αποτελεί ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και την πορεία που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια» σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος συγχαίροντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Ο κ. Μπρατάκος πρόσθεσε: «Οι προτεραιότητες που ο ίδιος θέτει για το μέλλον της Ευρωζώνης, όπως ενίσχυση επενδύσεων, ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, σταθερά οικονομικά θεμέλια, συνδέονται άμεσα με όσα χρειάζονται σήμερα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και άρα και οι ελληνικές, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα διεθνές περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει. Του εύχομαι, λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): Είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα

Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την εκλογή του κ. Πιερρακάκη στο αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup

Η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα.

Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων.

ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη - Σημαντικό να αναλαμβάνουν Έλληνες κρίσιμες θέσεις

«Συγχαρητήρια στον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη που επιλέχθηκε ως νέος πρόεδρος του Eurogroup. Είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν Έλληνες κρίσιμες θέσεις» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας: «Το κύριο ζήτημα όμως είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων επιλογών. Η μετατροπή της σε οικονομία πολέμου είναι ενάντια στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και πρέπει να αποτραπεί».