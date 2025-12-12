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ΧΑ: Η ανατομία μίας στάσιμης εβδομάδας- Το +43% του ΓΔ δεν τρομάζει τους επενδυτές
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17:45 - 12 Δεκ 2025

ΧΑ: Η ανατομία μίας στάσιμης εβδομάδας- Το +43% του ΓΔ δεν τρομάζει τους επενδυτές

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκε άλλη μια εβδομάδα στο ΧΑ με ήπιες διακυμάνσεις για τον ΓΔ (-0,05% στην εβδομάδα), με σχετικά χαμηλότερο – όπως αναμενόταν – τζίρο και κυρίαρχη είδηση την εκλογή του ΥΠΕΘΟ Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρεία του Eurogroup με αρκετές θετικές προσλαμβάνουσες για την χώρα μας.

Η αγορά για τους λόγους που έχουμε πολλάκις αναλύσει εξακολουθεί να ηγείται των αποδόσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (+43% από την αρχή του χρόνου) και να ξεχωρίζει για σειρά παραγόντων, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην – εντελώς διαφορετική – αγορά ομολόγων, με το ελληνικό δημόσιο να δανείζεται πλέον χαμηλότερα από μεγάλες οικονομίες της ΕΕ (Ιταλία, Γαλλία κα).

Οι περισσότερες από τις εισηγμένες σχεδιάζουν ήδη την επόμενη ημέρα – που στην περίπτωση των επιχειρήσεων σημαίνει 3-5 χρόνια μπροστά – με συνεργασίες, συμφωνίες, εξαγορές, συγχωνεύσεις, συζητήσεις για γεωγραφική και προϊοντική εξάπλωση. Παράλληλα, οι επενδυτές σταθμίζουν τις κινήσεις τους επιχειρώντας την διεύρυνση των επιλογών τους παίρνοντας υπόψιν και τις εκτιμήσεις/απόψεις μεγάλων επενδυτικών τραπεζών αλλά και εγχώριων οίκων.

Σε ό,τι αφορά σε συστάσεις και μέσες τιμές στόχους, το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε το φαινόμενο των back to back εκθέσεων σε μια προσπάθεια των αναλυτών να προλάβουν τις νέες αυξημένες αποτιμήσεις αλλά και την δυναμική των επιχειρήσεων με τα ανανεωμένα bp, εκθέσεις που σε κάποιες περιπτώσεις (βλ. διυλιστήρια) μένουν πίσω από τις εξελίξεις (πολύ αυξημένα margins διύλισης) με αποτέλεσμα να βλέπουμε τις τρέχουσες τιμές να υπερβαίνουν τις τιμές στόχους.

Συνολικά πάντως η υπεραπόδοση του ΓΔ των τελευταίων 2-3 ετών έχουν φέρει μια σχετική σύγκλιση στις αποτιμήσεις ομοειδών κλάδων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κάτι που αφήνει μικρότερα περιθώρια ανόδου σε δεικτοβαρείς μετοχές (για παράδειγμα στις συστημικές τράπεζες το ανοδικό περιθώριο με βάση τις μέσες εκτιμήσεις 11 οίκων κυμαίνεται από +8% στην ΕΤΕ έως +19% στην ΠΕΙΡ).

Σε ό,τι αφορά στην εβδομάδα που πέρασε ουσιαστικά είχαμε μια μικρή μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τον κραταιό τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +82% από την αρχή του χρόνου και -0,4% στην εβδομάδα) σε μετοχές του FTSE με πιο juicy stories (ενδεικτικά ΕΛΧΑ +12%, ΒΙΟ +8% μετοχές του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ για μελλοντικό placement και ΜΟΗ +3,4% με αφορμή τα παρατεταμένα υψηλά περιθώρια).

Στο ίδιο πλαίσιο, σημαντικά καλύτερη εικόνα είχαμε στην εβδομάδα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση – κάτι που δεν φαίνεται τόσο στην πορεία του δείκτη FTSEM +1,2% εξαιτίας της μεγάλης στάθμισης της μετοχής της ΙΝΛΟΤ – όσο με την Credia +7% να ξεχωρίζει με αφορμή το πιθανολογούμενο ενδιαφέρον για εξαγορά γνωστής ΑΕΠΕΥ και αιτία την βεβαιότητα για μελλοντικό placement από τους βασικούς μετόχους, του ΑΒΑΞ +9% με τα αποτελέσματα 9μήνου να μιλάνε από μόνα τους και να οδηγούν σε αρκετά υψηλότερους πολλαπλασιαστές, της ΙΝΤΕΚ +5,8% με την αλλαγή των όρων του buyback να προδιαθέτει σε κυοφορούμενο deal με χρήση και μετρητών αλλά και της ΠΡΟΦ +8% μετά το σημερινό ράλι που προφανώς εστιάζει στις επόμενες κινήσεις (εξαγορά εντός ΕΕ) του ομίλου πληροφορικής.

Η ουσία πάντως είναι ότι το +43% του ΓΔ δεν τρομάζει τους επενδυτές με τις όποιες ρευστοποιήσεις – λογικές και θεμιτές – να αφορούν σε κατοχύρωση κερδών ή/και σε μετακύλιση θέσεων σε διαφορετικούς κλάδους.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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