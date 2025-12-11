Πέντε πράγματα που μάθαμε για το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2025

Λίγες μόλις συνεδριάσεις (12) έμειναν μέχρι το τέλος και του 2025, με τα αποτελέσματα για το ΧΑ να είναι εξαιρετικά από όποια πλευρά και αν το αναλύσει κάποιος: ΓΔ απόδοση +41%, μέση αξία συναλλαγών 220 εκ. +50% σε σχέση με το 2024, νέες εισαγωγές μετοχών, επιτυχημένες ΑΜΚ και εκδόσεις ομολόγων, εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext όντας μέλος ευρύτερης αγοράς, προαναγγελία αναβάθμισης εντός 2026 σε Ανεπτυγμένη αγορά και πολλά άλλα.

Οι ημέρες που υπολείπονται μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς περισσότερο αναλώνονται στην ανάλυση και τις προβλέψεις για την επόμενη μέρα και λιγότερο στην βραχυπρόθεσμη πορεία μετοχών και δεικτών που έτσι και αλλιώς έχουν ξεχωρίσει είτε θετικά είτε αρνητικά μέσα στο 2025 .

Σε αυτό το πλαίσιο και με ζεστές ακόμα τις συναντήσεις / συζητήσεις γύρω από το πρόσφατο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, τα γενικά συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να σταθούμε είναι τα παρακάτω:

Η ελληνική οικονομία – και ως προέκταση αυτής και το ΧΑ – δικαίως βρίσκεται στο επίκεντρο θετικών σχολίων και αναζητήσεων και σαφέστατα εκεί θα παραμείνει και το 2026.

και αναζητήσεων και σαφέστατα εκεί θα παραμείνει και το 2026. Το ΧΑ παρά την σημαντική υπεραπόδοση των τελευταίων ετών παραμένει συγκριτικά υποτιμημένο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Η εξαιρετική πορεία των τραπεζών στην ΕΕ (+70%) και στην Ελλάδα (+80%) μάλλον θα εξομαλυνθεί τα επόμενα χρόνια.

τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει μεγάλη επενδυτική διάθεση για non financial Greek assets , κάτι που σημαίνει ότι κλάδοι όπως utilities, βιομηχανίες, ενέργεια, πληροφορική, τεχνολογία κα θα πρωτοστατήσουν στην ζήτηση μετοχών.

, κάτι που σημαίνει ότι κλάδοι όπως utilities, βιομηχανίες, ενέργεια, πληροφορική, τεχνολογία κα θα πρωτοστατήσουν στην ζήτηση μετοχών. Το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για το ΧΑ είναι συνεχόμενο και αυξανόμενο κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της ΕΧΑΕ με τους ξένους επενδυτές να καλύπτουν πλέον το 69% και στις συναλλαγές αλλά και στην αξία της συνολικής κεφαλαιοποίησης

Οι τελευταίες συνεδριάσεις στο ΧΑ ουσιαστικά κινούνται στις παραπάνω κατευθύνσεις - πόσο μάλλον όταν κάποιες τράπεζες βγαίνουν σταδιακά εκτός διαπραγμάτευσης αρχικά η ΕΥΡΩΒ και την επόμενη εβδομάδα η ΠΕΙΡ για λόγους συγχώνευσης της θυγατρικής με την μητρική – με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται σε άλλους κλάδους (πχ. πληροφορικής) με αρκετές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο (INTEK, ΠΡΟΦ, ΠΕΡΦ, REALCONS) για διαφορετικούς λόγους, στην προσπάθεια εύρεσης της επόμενης ΑΛΦΑ (απόδοση 2025 +107%).

Σημαντικό στοιχείο στις αναζητήσεις νέων επενδυτικών στόχων η μεγάλη υποαπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-30%) σε σχέση με την υψηλή (FTSE +48% vs FTSEM +18%) κάτι που δίνει θεωρητικά ελκυστικά περιθώρια ανόδου.

Ο σηματωρός τραπεζικός κλάδος φαίνεται να μετατρέπεται σταδιακά από growth story σε dididend play έχοντας διανύσει τεράστια απόσταση τα τελευταία χρόνια, με τις επιδόσεις 9μηνου να δείχνουν μια σχετική συγκράτηση στην υψηλή τους κερδοφορία (4,1 δις -6%) αλλά με τις διοικήσεις να δεσμεύονται για ακόμα μεγαλύτερα payout ratio που θα καταστήσει τον κλάδο ως τον 1ο σε μερισματική απόδοση (>6%).

Δεν είναι τυχαίο ότι ουσιαστικά μεγάλο μέρος της προσφοράς τίτλων στις συστημικές κυρίως τράπεζες απορροφάται μέσω της επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον ΟΠΑΠ μέσω της Allwyn) με τους επενδυτές να προβλέπουν διαφορετική νομισματική πολιτική από τις βασικές κεντρικές τράπεζες (μείωση επιτοκίων από την Fed, διατήρηση από την ΕΚΤ) με τον πληθωρισμό πάντα σε πρώτο πλάνο.

Παράλληλα συνεχίζονται τα placements από διάφορες εταιρίες σε μια προσπάθεια βελτίωσης του free float (ΕΥΑΘ, ΕΚΤΕΡ) με αρκετές ακόμα στην σειρά το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως εξάλλου συζητήθηκε και στα mini roadshows που διοργάνωσε τον Νοέμβριο η ΕΧΑΕ, ενώ μερίδα εισηγμένων κατέγραψαν νεότερα ενδοσυνεδριακά υψηλά έτους (ΒΙΟ, ΔΕΗ, ΑΒΑΞ).

Με άνετη υπερκάλυψη (2.5x) και επιτόκιο κοντά στο 4,80% φαίνεται να κλείνει η έκδοση ομολόγου ύψους 140 εκ. ευρώ από τον Aktor σε συνέχεια επιτυχημένων εκδόσεων εισηγμένων που σηκώνουν κεφάλαια για επενδυτικούς κατά βάση σκοπούς.

Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα 9μηνου των εισηγμένων είχαμε λίγο νωρίτερα τις ανακοινώσεις του ΑΔΜΗΕ (θυμίζουμε ότι εισηγμένη είναι η Holding) με τα μεγέθη να δίνουν έσοδα ύψους 345 εκ. (-3%), ebitda στα 242 εκ. (-6%) και κέρδη στα 113 εκ. (-9%) με το ενδιαφέρον βέβαια να εστιάζεται στην πιθανολογούμενη ΑΜΚ (λογικά μέσα στο 2026) με τον Υπ. Παπασταύρου πάντως να διαψεύδει οποιαδήποτε περίπτωση για παραχώρηση σε ιδιώτη πλειοψηφικού πακέτου του διαχειριστή.

Από τις 2088 μονάδες η εκκίνηση στον ΓΔ του ΧΑ σήμερα, μετά την χθεσινή ήρεμη σε συναλλαγές (165 εκ.) και μεταβολές (ΓΔ -0,05%) συνεδρίαση, με το βάρος να δίνεται σε επιμέρους μετοχές (πχ. Metlen) που διαπραγματεύονται στο χαμηλό εύρος της διακύμανσης τους.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης