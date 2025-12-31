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Ρεβεγιόν στο ΧΑ με σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις και ελπίδες για νέα ρεκόρ
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09:21 - 31 Δεκ 2025

Ρεβεγιόν στο ΧΑ με σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις και ελπίδες για νέα ρεκόρ

Reporter.gr Newsroom
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Με αρκετές επιχειρηματικές ειδήσεις μας αποχαιρετά το 2025, με την ΓΕΚΤΕΡΝΑ να καταβάλλει το τίμημα (1,27 δις €) για την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού για 35 χρόνια, την Dimand να πουλάει το νέο Μινιόν στην ΑΛΦΑ για 36,7 εκ € έχοντας καταγράψει ικανοποιητικότατο κέρδος, την ΕΥΔΑΠ να χαιρετίζει την ψήφιση των αυξήσεων στα πάγια από 1.1.26 και την Credia Bank να μεταβιβάζει ATM & Pos στην Euronet.

Τελευταία συνεδρίαση του έτους η σημερινή με τα βλέμματα στραμμένα στην πιθανότητα καταγραφής νέου υψηλού 16ετίας (κάτι που υποθέτει άνοδο για τον ΓΔ μεγαλύτερη του +0,7%) αλλά και σε επιμέρους κλάδους και μετοχές που έχουν ξεχωρίσει - ή και υστερήσει - τον Δεκέμβριο.

Ο τραπεζικός κλάδος για παράδειγμα, έχοντας καταγράψει μια από τις καλύτερες αποδόσεις της εικοσαετίας (ΔΤΡ +80%) , το τελευταίο δίμηνο βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης (ΔΤΡ μήνα -0,5%) με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις επιχειρηματικές τους κινήσεις για διεύρυνση των πηγών εσόδων (συνήθως μέσω εξαγορών ασφαλιστικών ομίλων ή/και εταιριών asset management).

Αντίστοιχα τα utilities και οι κατασκευαστικές βιώνουν ένα εξαιρετικό τρίμηνο (ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, AKTR, ΑΒΑΞ) λόγω παραχωρήσεων και κατασκευών, όπως και τα διυλιστήρια (ΜΟΗ, ΕΛΠΕ) λόγω αυξημένων margin διύλισης.

Ο ΤΙΤΑΝ από την άλλη είναι μια κατηγορία από μόνος του με ένα από τα καλύτερα business plan (γεωγραφική και προϊοντική κάλυψη), ήδη υπεραποδίδει έναντι της αγοράς (απόδοση μήνα +18% σε σύγκριση με τον ΓΔ που καταγράφει εντός του Δεκεμβρίου +1,8%).

Στις εταιρίες που αξίζουν προσοχής συγκαταλέγουμε και την METLEN που έχοντας πληγεί από θέσεις short που έχουν ανοίξει στην μετοχή προσπαθεί να αντιδράσει και να προσεγγίσει τα υψηλά του καλοκαιριού (57€).

Σε κάθε περίπτωση ο Ιανουάριος θα είναι καθοριστικός ιδιαίτερα για τις διαφοροποιήσεις που τυχόν παρουσιαστούν σε μετοχές και κλάδους σηματωρούς της αγοράς.

Καλή χρονιά σε όλες και όλους με υγεία, ηρεμία και μικρές ή μεγαλύτερες επιτυχίες!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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