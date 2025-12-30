Ισραήλ: Υπό αναστολή η δράση διεθνών ΜΚΟ στη Γάζα αν δεν συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις

Την πρόθεσή του να περιορίσει ή και να αναστείλει τη δραστηριότητα διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε το Ισραήλ, θέτοντας αυστηρό χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης με νέες διοικητικές απαιτήσεις.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Διασποράς και καταπολέμησης του αντισημιτισμού, οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον παλαιστινιακό θύλακα και δεν θα έχουν διαβιβάσει έως αύριο, Τετάρτη, πλήρη κατάλογο των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους, κινδυνεύουν να χάσουν την άδεια λειτουργίας τους από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι οργανώσεις που δεν θα συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή «θα πρέπει να διακόψουν κάθε δραστηριότητά τους έως την 1η Μαρτίου 2026». Το μέτρο, όπως διευκρινίζεται, αφορά περίπου το 15% των διεθνών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Γάζα.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η διαβίβαση των στοιχείων των υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη «προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε σχέση με την τρομοκρατία», ενώ αναφέρει ότι λόγοι ανάκλησης άδειας αποτελούν, μεταξύ άλλων, «ενέργειες απονομιμοποίησης του Ισραήλ», η άσκηση δικαστικών διώξεων κατά στρατιωτών του ισραηλινού στρατού (Τσαχάλ), η άρνηση του Ολοκαυτώματος, καθώς και η αμφισβήτηση των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, το υπουργείο κατηγορεί ορισμένες διεθνείς οργανώσεις ότι «ενεπλάκησαν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες», κατονομάζοντας ευθέως τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ). Όπως υποστηρίζει, τον Ιούνιο του 2024 εντοπίστηκε υπάλληλος της οργάνωσης που φέρεται να ήταν μέλος του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους άλλος εργαζόμενος αναγνωρίστηκε, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ως ελεύθερος σκοπευτής της Χαμάς.

Απαντώντας σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τόνισαν ότι «ουδέποτε θα προσλάμβαναν εν γνώσει τους άτομα που εμπλέκονται σε στρατιωτικές δραστηριότητες». Παράλληλα, ανέφεραν ότι βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τις ισραηλινές αρχές για τη διαδικασία καταχώρισης του προσωπικού τους, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχίες σχετικά με την υποχρεωτική διαβίβαση προσωπικών στοιχείων ταυτότητας.

Ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου, αρκετές διεθνείς ΜΚΟ είχαν προειδοποιήσει ότι οι νέες διαδικασίες ενδέχεται να τις εμποδίσουν να συνεχίσουν το ανθρωπιστικό τους έργο στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου, από περίπου 100 αιτήσεις καταχώρισης που υποβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες, μόλις 14 είχαν απορριφθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου. Η νέα υποχρεωτική διαδικασία εφαρμόζεται από τον Μάρτιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υπογράμμισε ότι «η ευρεία πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ΜΚΟ λειτουργούν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν στη Λωρίδα της Γάζας», προσθέτοντας ότι το 99% της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τα μέτρα.

Στο μεταξύ, από τον Οκτώβριο βρίσκεται σε ισχύ μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετά τον πόλεμο μεταξύ του ισραηλινού στρατού και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς. Παρά ταύτα, η ανθρωπιστική κρίση παραμένει οξεία, απειλώντας τα 2,2 εκατομμύρια κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα.