ΧΑ: Έπιασε την πρώτη βασική ετήσια αντίσταση - Ανοίγει ο δρόμος για τις 2440 μονάδες

Εκρηκτική η εικόνα στο ΧΑ και στην χθεσινή συνεδρίαση τόσο στις τιμές - με τον ΓΔ +1,5% και +9,1% από την αρχή του μήνα – όσο κυρίως στις συναλλαγές με τον τζίρο να φτάνει στα επίπεδα ρεκόρ των 644 εκ. με αφορμή την έκθεση του οίκου MSCI για επιτάχυνση/επίσπευση των διαδικασιών αναβάθμισης της αγοράς σε DM από τον Μάρτιο με ισχύ από τον Αύγουστο.

Η πλειονότητα των επενδυτών βασικά ξένων θεσμικών επικεντρώθηκαν για άλλη μια συνεδρίαση στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +4,5% χθες +20,8% από την αρχή του χρόνου και +115% από 1.1.25) με τζίρο 430 εκ. ή 65% του συνόλου, οδηγώντας τις τιμές των συστημικών τραπεζών σε υψηλά 10ετίας και τις αποτιμήσεις τους – σε επίπεδο δεικτών – πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ενδεικτικά με βάση τα προβλεπόμενα στοιχεία του 2026 το Ρ/Β κυμαίνεται στο 1,2x για την ΑΛΦΑ, 1,25x για την ΠΕΙΡ, 1,6x για την ΕΥΡΩΒ και 1,65x για την ΕΤΕ).

Σε επίπεδο δημοσιονομικών επιδόσεων όλα συντείνουν στο ότι το 2025 θα δώσει νέα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα (άνω των 10 δις) ενώ και σε επιχειρηματικό επίπεδο συνεχίζονται τα θετικά νέα με νέες εμπορικές συμφωνίες (Metlen σε ΑΠΕ, Cener ως προτιμητέος προμηθευτής μεγάλου έργου στις ΗΠΑ κα)

Οι εκτιμήσεις των ξένων οίκων για την πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ ποικίλουν εδώ και καιρό, με τους επενδυτές πάντως να κινούνται επιθετικά παίρνοντας ή αυξάνοντας τις θέσεις τους στο ελληνικό χρηματιστήριο χωρίς να στέκονται ιδιαίτερα στις αιτιάσεις και τους προβληματισμούς των JP Morgan, HSBC αλλά και σε ένα βαθμό της Morgan Stanley.

Οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο παραμένουν ρευστές με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να ανακάμπτουν μερικώς και τους αμερικάνικους σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, με νέο θύμα (;) των πολιτικών Τραμπ το δολάριο με την ισοτιμία μετά από χρόνια (από το 2021) να ξεπερνάει το 1,20 σε σχέση με το ευρώ και τα πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, ασήμι κα) σε νέα ιστορικά υψηλά.

Σε τεχνικό επίπεδο η αγορά μόλις από τον Ιανουάριο ουσιαστικά έπιασε την πρώτη βασική ετήσια αντίσταση (2330 μονάδες) και στην ιδεατή περίπτωση διάσπασής της ανοίγει ο δρόμος για τις 2440 μονάδες. Υπενθυμίζουμε ότι στο – μη ορατό βραχυπρόθεσμα – σενάριο πτωτικού γυρίσματος, ασφάλεια υπάρχει έως τις 2150 μονάδες στον ΓΔ.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης