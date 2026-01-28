ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Έπιασε την πρώτη βασική ετήσια αντίσταση - Ανοίγει ο δρόμος για τις 2440 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
10:58 - 28 Ιαν 2026

ΧΑ: Έπιασε την πρώτη βασική ετήσια αντίσταση - Ανοίγει ο δρόμος για τις 2440 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εκρηκτική η εικόνα στο ΧΑ και στην χθεσινή συνεδρίαση τόσο στις τιμές - με τον ΓΔ +1,5% και +9,1% από την αρχή του μήνα – όσο κυρίως στις συναλλαγές με τον τζίρο να φτάνει στα επίπεδα ρεκόρ των 644 εκ. με αφορμή την έκθεση του οίκου MSCI για επιτάχυνση/επίσπευση των διαδικασιών αναβάθμισης της αγοράς σε DM από τον Μάρτιο με ισχύ από τον Αύγουστο.

Η πλειονότητα των επενδυτών βασικά ξένων θεσμικών επικεντρώθηκαν για άλλη μια συνεδρίαση στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +4,5% χθες +20,8% από την αρχή του χρόνου και +115% από 1.1.25) με τζίρο 430 εκ. ή 65% του συνόλου, οδηγώντας τις τιμές των συστημικών τραπεζών σε υψηλά 10ετίας και τις αποτιμήσεις τους – σε επίπεδο δεικτών – πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ενδεικτικά με βάση τα προβλεπόμενα στοιχεία του 2026 το Ρ/Β κυμαίνεται στο 1,2x για την ΑΛΦΑ, 1,25x για την ΠΕΙΡ, 1,6x για την ΕΥΡΩΒ και 1,65x για την ΕΤΕ).

Σε επίπεδο δημοσιονομικών επιδόσεων όλα συντείνουν στο ότι το 2025 θα δώσει νέα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα (άνω των 10 δις) ενώ και σε επιχειρηματικό επίπεδο συνεχίζονται τα θετικά νέα με νέες εμπορικές συμφωνίες (Metlen σε ΑΠΕ, Cener ως προτιμητέος προμηθευτής μεγάλου έργου στις ΗΠΑ κα)

Οι εκτιμήσεις των ξένων οίκων για την πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ ποικίλουν εδώ και καιρό, με τους επενδυτές πάντως να κινούνται επιθετικά παίρνοντας ή αυξάνοντας τις θέσεις τους στο ελληνικό χρηματιστήριο χωρίς να στέκονται ιδιαίτερα στις αιτιάσεις και τους προβληματισμούς των JP Morgan, HSBC αλλά και σε ένα βαθμό της Morgan Stanley.

Οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο παραμένουν ρευστές με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να ανακάμπτουν μερικώς και τους αμερικάνικους σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, με νέο θύμα (;) των πολιτικών Τραμπ το δολάριο με την ισοτιμία μετά από χρόνια (από το 2021) να ξεπερνάει το 1,20 σε σχέση με το ευρώ και τα πολύτιμα μέταλλα (χρυσός, ασήμι κα) σε νέα ιστορικά υψηλά.

Σε τεχνικό επίπεδο η αγορά μόλις από τον Ιανουάριο ουσιαστικά έπιασε την πρώτη βασική ετήσια αντίσταση (2330 μονάδες) και στην ιδεατή περίπτωση διάσπασής της ανοίγει ο δρόμος για τις 2440 μονάδες. Υπενθυμίζουμε ότι στο – μη ορατό βραχυπρόθεσμα – σενάριο πτωτικού γυρίσματος, ασφάλεια υπάρχει έως τις 2150 μονάδες στον ΓΔ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα
Αναλύσεις

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ
Ανακοινώσεις

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή
Ανακοινώσεις

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/08/2026 - 12:46

Πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 12:31

Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Οικονομία
10/08/2026 - 12:25

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Ανακοινώσεις
10/08/2026 - 12:19

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 12:13

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/08/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 11:50

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

Τεχνολογία
10/08/2026 - 11:33

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Πολιτική
10/08/2026 - 10:33

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 10:26

Προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:45

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Φορολογία
10/08/2026 - 09:39

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Φορολογία
10/08/2026 - 09:14

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 09:12

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:04

Ο Τραμπ εγκλωβισμένος στο Ιράν: Οι επιλογές απεμπλοκής έχουν περιοριστεί και πάλι - Ανάλυση WSJ

Ναυτιλία
10/08/2026 - 09:01

Dry bulk: Το Σουέζ ανακάμπτει, αλλά το Ακρωτήριο κρατά τα ηνία

Εργασιακά
10/08/2026 - 08:59

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 20:00

Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ