ΧΑ: Στην κορυφή των αποδόσεων (+11,7%) στην Ευρώπη, επικεντρωμένο πάντως σε 5-10 μετοχές του FTSE

Στην κορυφή των αποδόσεων στην Ευρώπη για άλλη μια χρονιά βρίσκεται το ΧΑ με τον ΓΔ να καταγράφει έως τώρα ένα +11,7% συνεπικουρούμενο από την τραπεζική εκτόξευση (ΔΤΡ +23%) στην οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η υπεραπόδοση της αγοράς.

Απρόσκοπτη η ροή κεφαλαίων από το εξωτερικό με τον τζίρο σχεδόν να διπλασιάζεται μέσα στο 2026 (414 εκ.) σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2025 (220 εκ.), επικεντρωμένο πάντως σε 5-10 μετοχές του FTSE (κυρίως τραπεζικούς τίτλους).

Σημαντική και η διαφοροποίηση με τις κυριότερες αγορές του εξωτερικού (απόδοση από 1.1.26 Dax +1.1% 7 S&P +1.05%) εν μέσω γενικότερης αναταραχής σε κομμάτια των αγορών (πολύτιμα μέταλλα, κρυπτονομίσματα κα) εξαιτίας των αβεβαιοτήτων που προκύπτουν καθημερινά από την out of the box πολιτική των ΗΠΑ.

Στο εγχώριο σύστημα φαινομενικά όλα κινούνται με θετικό πρόσημο, με την ΑΛΦΑ να εκδίδει νέο 7ετές Ομόλογο ύψους 750 εκ. ευρώ με μεγάλη υπερκάλυψη (3,5 δις ή 5x) και εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο στο 3,5% ενώ παράλληλα η JP Morgan ανακοίνωσε την άμεση (1,4%) και έμμεση (6%) συμμετοχή στην τράπεζα που σε ένα βαθμό σχετίζεται με τον βασικό μέτοχο (Unicredit).

Η ΜΠΕΛΑ από την πλευρά της (έχει σήμερα ΓΣ) ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων τον Ιανουάριο +8%, επιβεβαίωσε το guidance κερδών για το 2026 στο εύρος 310-320 εκ. καθώς και το προτεινόμενο συνολικό μέρισμα των 1,3 ευρώ/μετοχή (0,50 θα δοθεί ως έκτακτο μέρισμα).

Λίγο νωρίτερα και η METLEN σε δική της ανακοίνωση επιβεβαίωσε την πώληση έργων ΑΠΕ στην ΜΒ συνολικής ισχύος 283MW (δεν ανακοινώθηκε τίμημα) κάτι που ήταν αναμενόμενο και θα βοηθήσει στο cash flow της ειδικά στην περίπτωση επιτυχούς απόκτησης του Aluminium Dunkerque.

Οι εκθέσεις ξένων οίκων στο σύνολό τους παραμένουν θετικές για τις εισηγμένες με πιο πρόσφατες αυτή της Mediobanca για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 45,70 (από 30 ευρώ) αλλά και της Barclays για το ΔΑΑ με χαμηλότερη σύσταση (equalweight) αλλά ελαφρώς αυξημένη τιμή στα 10,10 (από 10).

Ακόμα ο ΙΟΒΕ ανακοίνωσε κάμψη στον δείκτη οικονομικού κλίματος στις 105,4 μονάδες (από 106,9) που οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Τέλος θα πρέπει να παρατηρήσουμε εάν η χθεσινή μεγάλη πτώση στις ΗΠΑ (Nasdaq -1.4% και S&P -0.8%) ήταν στα πλαίσια της κατοχύρωσης κερδών ή σηματοδοτεί κάτι ευρύτερο σαν κίνηση αγοράς.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης