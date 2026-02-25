Χρηματιστήριο: Τέλος στο αρνητικό σερί με την ενέργεια της Metlen (+5,2%)

Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ με την ενέργεια της METLEN +5,2% και την συμπαράσταση του τραπεζικού κλάδου ΔΤΡ +2,1% - μετά και την εκ νέου σύσταση overweight από την JP Morgan. Ο ΓΔ κατέληξε στις 2283 μονάδες +1,09% σε μια βελτιωμένη συνεδρίαση στον FTSE (αναλογία ανοδικών/καθοδικών 15/9) και πιο ισορροπημένη στο σύνολο (αναλογία 75/60).

Χαμηλότερος από χθες ο τζίρος στα 308 εκατ. ευρώ με τις καλύτερες αποδόσεις (πέραν της Metlen) σε ΠΕΙΡ +3%, ΑΛΦΑ +3,1%, ΕΥΡΩΒ +1,4%, ΜΠΕΛΑ +1,9%, ΒΙΟ +1,6%, ΑΡΑΙΓ +1,3% και ΟΤΕ +2,2% σε τιμές άνω των 18 ευρώ που έχουν καταγραφεί μόλις μία φορά την τελευταία 15ετία (2/2022), ενώ την αντίθετη κατεύθυνση είχαν οι ΕΕΕ -1,7% διακόπτοντας προσωρινά (?) το εκπληκτικό σερί της, ΟΠΑΠ -1,1%, ΕΛΧΑ -1,5%, ΜΟΗ -0,5% και ΣΑΡ -0,4%.

Αντίδραση και από CREDIA +2,4%, ανοδικά ο ΦΡΛΚ +2,1% σε υψηλό εξαμήνου μετά και την είσοδο της ΚΟΥΕΣ στο μετοχικό του κεφάλαιο με 5%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +8,3%, ΠΡΟΦ +4,3%, ΙΝΤΕΚ +4,5%, ΠΕΤΡΟ +1,9% και ΑΒΑΞ +2%.

Περισσότερες οι καθοδικές μετοχές στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση (ATHEX_SCI +0,27%) με ΥΚΝΟΤ -3,3%, QLCO -1,8%.

Αύριο (26/2) οι σημαντικές ειδήσεις σύμφωνα και με τα αποτελέσματα έτους που θα ανακοινωθούν πριν και μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης από σειρά εισηγμένων μεγέθη που αναμένουν σχεδόν όλοι οι οίκοι (ξένοι και εγχώριοι) για να προχωρήσουν σε τυχόν αλλαγές στην τιμολόγησή τους.

Ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (Stoxx600 +0.5%) όπως και το άνοιγμα στις ΗΠΑ (S&P +0,3%) .

Οι αψιμαχίες του ΓΔ γύρω από τα επίπεδα των 2270 μονάδων είναι ενδεικτικές της σημαντικότητάς του, με το κλείσιμο της Παρασκευής (εβδομάδα, μήνα) να καθορίζει την βραχυπρόθεσμη τάση.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης