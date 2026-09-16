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Χάγη: Βαριές ποινές στους πρώην διοικητές του UCK – Επεισόδια και ένταση στην Πρίστινα
Ειδήσεις
18:06 - 16 Σεπ 2026

Χάγη: Βαριές ποινές στους πρώην διοικητές του UCK – Επεισόδια και ένταση στην Πρίστινα

Reporter.gr Newsroom
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Ένταση σημειώθηκε στην Πρίστινα μετά την ανακοίνωση της πρωτόδικης απόφασης των Ειδικών Δικαστηρίων του Κοσόβου στη Χάγη για τους τέσσερις πρώην διοικητές του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), οι οποίοι καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου κατά την περίοδο του πολέμου του 1998-1999.

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην Πρίστινα για να παρακολουθήσει την ανακοίνωση της ετυμηγορίας σε γιγαντοοθόνη κατευθύνθηκε στη συνέχεια προς την έδρα της EULEX. Σύμφωνα με αναφορές, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις και έγιναν συλλήψεις.

Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στους πρώην ηγέτες του UCK, ενώ η αστυνομία είχε αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις γύρω από τις εγκαταστάσεις της ευρωπαϊκής αποστολής.

Οι ποινές για τους τέσσερις πρώην διοικητές

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους για εγκλήματα πολέμου τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι, καθώς και τους Κάντρι Βέσελι, Ρετζέπ Σελίμι και Γιάκουμπ Κρασνίτσι.

Ο Χάσιμ Θάτσι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης, ο Γιάκουμπ Κρασνίτσι επίσης σε 25 χρόνια, ο Κάντρι Βέσελι σε 18 χρόνια και ο Ρετζέπ Σελίμι σε 13 χρόνια. Συνολικά, οι ποινές ανέρχονται σε 81 χρόνια κάθειρξης.

Οι τέσσερις κρίθηκαν ένοχοι για εγκλήματα πολέμου που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, παράνομη ή αυθαίρετη κράτηση, σκληρή μεταχείριση, βασανιστήρια και φόνο. Το δικαστήριο, ωστόσο, τους αθώωσε από τις κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε πέραν εύλογης αμφιβολίας η σχετική κατηγορία.

Η υπόθεση αφορούσε εγκλήματα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διαπράχθηκαν από τον Μάρτιο του 1998 έως τον Σεπτέμβριο του 1999 στο πλαίσιο της ένοπλης σύγκρουσης στο Κόσοβο.

Αντιδράσεις σε Κόσοβο και Αλβανία

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Πρίστινα. Ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι, χαρακτήρισε την ετυμηγορία «απαράδεκτη αδικία» και υποστήριξε ότι θα πρέπει να ανατραπεί σε επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.

Αντίδραση υπήρξε και από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος σχολίασε την απόφαση με τη λέξη «Ντροπή!».

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις στην Πρίστινα εκφράστηκαν και στους δρόμους, με συγκεντρώσεις υποστηρικτών των πρώην διοικητών του UCK και επεισόδια έξω από την έδρα της EULEX.

Στο Βελιγράδι αναμενόταν επίσης επίσημη αντίδραση, με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, να έχει προγραμματίσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου για την ετυμηγορία.

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