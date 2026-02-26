Χρηματιστήριο: Επαναφορά στις 2.300 μονάδες - Προλαβαίνει να «σώσει» το πρόσημο μήνα

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Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον ΓΔ να ανακτά τις 2.300 μονάδες και να έχει ακόμη μία ευκαιρία για να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο στο σύνολο του μήνα.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/2) ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +0,89% και έκλεισε στις 2.304,14 μονάδες. Τον Φεβρουάριο, όμως, το πρόσημο είναι αρνητικό (-0,46%) και στη συνεδρίαση της Παρασκευής (27/2) θα επιχειρηθεί η ανατροπή.

Το έδαφος είναι... πρόσφορο, καθώς ανακοινώνονται οικονομικά αποτελέσματα από πληθώρα εισηγμένων και μάλιστα ισχυρών, όπως πχ οι τράπεζες. Ο τζίρος ανήλθε στα 300,86 εκατ. ευρώ.

Ο ΔΤΡ είχε άνοδο +1,49% με την ΕΤΕ να οδηγεί τα κέρδη (+2,94%) και την ΠΕΙΡ να ακολουθεί στον απόηχο των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025 που ανακοίνωσε και ήταν εντός στόχων.

Η Optima κινήθηκε επίσης ισχυρά ανοδικά κατά +2,55%.

Στο ταμπλό ξεχώρισαν επίσης οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, CENER, ΔΕΗ και ΜΟΗ.

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