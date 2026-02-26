Χρηματιστήριο: Επαναφορά στις 2.300 μονάδες - Προλαβαίνει να «σώσει» το πρόσημο μήνα

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/2) ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +0,89% και έκλεισε στις 2.304,14 μονάδες. Τον Φεβρουάριο, όμως, το πρόσημο είναι αρνητικό (-0,46%) και στη συνεδρίαση της Παρασκευής (27/2) θα επιχειρηθεί η ανατροπή.
Το έδαφος είναι... πρόσφορο, καθώς ανακοινώνονται οικονομικά αποτελέσματα από πληθώρα εισηγμένων και μάλιστα ισχυρών, όπως πχ οι τράπεζες. Ο τζίρος ανήλθε στα 300,86 εκατ. ευρώ.
Ο ΔΤΡ είχε άνοδο +1,49% με την ΕΤΕ να οδηγεί τα κέρδη (+2,94%) και την ΠΕΙΡ να ακολουθεί στον απόηχο των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025 που ανακοίνωσε και ήταν εντός στόχων.
Η Optima κινήθηκε επίσης ισχυρά ανοδικά κατά +2,55%.
Στο ταμπλό ξεχώρισαν επίσης οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, CENER, ΔΕΗ και ΜΟΗ.
Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ
Η αναλυτική εικόνα της αγοράς ΕΔΩ