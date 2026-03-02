Χρηματιστήριο: Μήνας πολλαπλών αναγνώσεων ο Φεβρουάριος, στο... έλεος του Τραμπ ο Μάρτιος

Μήνας πολλαπλών αναγνώσεων ο Φεβρουάριος για το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον ΓΔ να υποχωρεί -1,6% στις 2277 μονάδες (μόλις ο 2ος πτωτικός μήνας από τον Οκτώβριο του 2024). Μειωμένος – με την εξαίρεση της Παρασκευής λόγω rebalancing – ο τζίρος στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ το διήμερο 26 & 27/2 είχαμε και τα αποτελέσματα έτους για πολλά blue chips.

Πιο αναλυτικά, από τα πλέον σημαντικά στοιχεία του μήνα που πέρασε ήταν η διακοπή της ανοδικής κίνησης για τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -5,2%) μετά από σε πολλών μηνών, με αφορμή αρχικά την απόφαση του Αρείου Πάγου για την διαχείριση των τόκων των δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη - απόφαση που με συγκλίνουσες αναλύσεις θα έχει κόστος για το τρίγωνο Δημόσιο, Τράπεζες, Servicers κοντά στο 1-1,5 δις, αλλά και με την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 2025 που ήταν αναμενόμενα σε μεγάλο βαθμό στο σκέλος των εσόδων & κερδών (οριακά χαμηλότερα από του 2024), με τις χρηματικές διανομές να είναι αυξημένες (payout ratio 55-70%) αλλά προεξοφλημένες.

Εξίσου σημαντική ήταν και η μεγάλη διαφοροποίηση στις αποδόσεις που παρατηρήθηκε σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης για διάφορους λόγους (επιχειρηματικούς, οικονομικούς, γεωπολιτικούς και άλλους) που σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφουν ιστορικές τιμές και αναφερόμαστε φυσικά στην συνεχιζόμενη υπεραπόδοση του ομίλου Viohalco με κυρίαρχες τις ΒΙΟ με μηνιαία απόδοση στο +21,4% αλλά και την CENER με +13,4% όσο και την ΕΕΕ +18,8% που καταγράφει ένα ανοδικό σερί μετά και την ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους. Αντίστοιχη εξαιρετική εικόνα είχαν μέσα στον μήνα ο ΟΤΕ με +11% αλλά και η ΜΟΗ με +8%.

Αντίθετη πορεία είχαν η METLEN με -22,2% μέσα στον Φεβρουάριο με τις μεγαλύτερες μηνιαίες απώλειες των τελευταίων ετών, ενώ τόσο ο ΟΠΑΠ -7,1% όσο και ο ΤΙΤΑΝ -7,4% κινήθηκαν αισθητά κάτω από τον πήχη των προσδοκιών. Στην ίδια ομάδα μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις περισσότερες από τις τραπεζικές μετοχές (ενδεικτικά ΑΛΦΑ -8,1% , ΕΤΕ -7,6%) κάνοντας ξεκάθαρη την διαφοροποίηση της εικόνας μέσα στον ίδιο δείκτη (FTSE) με ένα τρόπο που το stock picking καθίσταται καθοριστικό στις επενδυτικές επιλογές.

Ο τραπεζικός κλάδος που γύρισε σε πιο... γήινες αποδόσεις (ΔΤΡ +11,8% από 1.1.26) μετά την πολύμηνη ανοδική κίνηση και την εγγύτητα των δεικτών σύγκρισης (Ρ/Ε, Ρ/Β) με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έχει ουσιαστικά να προτάξει για το επόμενο διάστημα την σαφή υπεροπλία στο κομμάτι των χρηματικών διανομών με το payout ratio να φτάνει στην περίπτωση της ΕΤΕ στο 90% (μόνο για φέτος) , διανομές που σε ότι έχει να κάνει αμιγώς με μερίσματα ξεπερνάνε τα 2 δις ευρώ αν συμπεριλάβουμε και της BOCHGR ( 305 εκ.)

Μεγάλης σημασίας για την αγορά έχουν και οι επίσημες ανακοινώσεις των διοικήσεων των εταιριών για τα συνεχιζόμενα buyback μετοχών (που σε ό,τι αφορά μόνο στις τραπεζικές μετοχές ξεπερνάνε τα 1,2 δις) δίνοντας έτσι επιπλέον στήριξη στις τρέχουσες αποτιμήσεις των εισηγμένων.

Από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε ότι σειρά εισηγμένων ανακοινώνουν ΑΜΚ για το επόμενο διάστημα (ενδεικτικά ο ΑΔΜΗΕ 510 εκ., ο AKTR 300 εκ., η Τrastor 150 εκ., η Υ/ΚΝΟΤ 23 εκ.) , κεφάλαια σημαντικά για τα business plans των εταιριών αλλά που σε κάποιο βαθμό θα βγούν από το χρηματοοικονομικό σύστημα με ότι αυτό συνεπάγεται. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και τις νέες εκδόσεις Ομολόγων που προφανώς απευθύνονται σε διαφορετικό επενδυτικό κοινό αλλά περιορίζουν την συνολική ρευστότητα στο ΧΑ.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 2025 μαζί με τις εκτιμήσεις των διοικήσεων αλλά κυρίως των αναλυτών και των διεθνών οίκων θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο ΧΑ στην κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με την ένταση στην ΜΑ να ανεβαίνει ξανά μετά και τις εξελίξεις του σαββατοκύριακου.

Η τεχνική εικόνα που έχει διαμορφωθεί μετά την καθοδική κίνηση του Φεβρουαρίου δίνει μετά από καιρό μια άνεση κινήσεων στους short τουλάχιστον μέχρι τα επίπεδα των 2310 μονάδων. Πρώτη στήριξη στις 2215 μονάδες και βασική μηνιαία αντίσταση τις 2375.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης