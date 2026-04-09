Ρευστοποιήσεις στο ΧΑ μία μέρα μετά το ράλι – Στο -2% ο ΓΔ

Απώλειες άνω του 2% σημειώνει ο ΓΔ στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, αφήνοντας πίσω του το χθεσινό «άλμα» της τάξης του 6,6%.

Παρά το «σήμα» που δόθηκε χθες ότι η αγορά επανήλθε σε ρυθμούς risk-on, στη σημερινή συνεδρίαση αποτυπώνεται, μέχρι στιγμής, η τάση των επενδυτών να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους, πράγμα που οδηγεί σε ρευστοποιήσεις, την ώρα που οι γεωπολιτικές ισορροπίες είναι εύθραυστες και τα δεδομένα, μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν, μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή.

Πέρα από τις διεθνείς εξελίξεις, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σήμερα στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της Metlen, σύμφωνα με τα οποία ο τζίρος της αυξήθηκε κατά 25% ξεπερνώντας τα 7 δισ. ευρώ, μετά από μία χρονιά – ορόσημο για την εταιρεία κατά την οποία εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και σηματοδοτήθηκε η έναρξη ενός νέου κεφαλαίου «με έμφαση στην ανάπτυξη, τη διεθνή επέκταση και τη διευρυμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Στο «μέτωπο» των γεωπολιτικών εξελίξεων, η κατάσταση δεν είναι θετική, αφού το θετικό κλίμα έδωσε τη θέση του στη νευρικότητα και την ανασφάλεια, μία μόλις ημέρα μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Οι καταγγελίες της Τεχεράνης για παραβιάσεις, από κοινού με την έκρυθμη κατάσταση στον Λίβανο εξαιτίας των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιχειρήσεων, αλλά και τις νέες απειλές Τραμπ επανέφεραν τον φόβο και την επιφυλακτικότητα στις αγορές. Ως εκ τούτου, οι μετοχές βρέθηκαν στα «κόκκινα» και το πετρέλαιο άρχισε και πάλι να κινείται ανοδικά.

Εν τω μεταξύ, και η ανησυχία για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει, με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν να τονίζει πως η ομαλότητα θα επανέλθει μόνον όταν ο Τραμπ διασφαλίσει ότι η συμφωνία εκεχειρίας γίνεται σεβαστή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στο ΧΑ ο ΓΔ – γύρω στις 12.30 μ.μ. – σημειώνει απώλειες 2,16% υποχωρώντας στις 2.263,43 μονάδες.

Μέχρι στιγμής, ο ΓΔ έχει «πιάσει» υψηλό στις 2.272,45 μονάδες και χαμηλό στις 2.235,33 μονάδες.

Ο ΔΤΡ σημειώνει απώλειες 3,90% στις 2.547,330 μονάδες. H Alpha Bank υποχωρεί κατά 4,7% στα 3,680 ευρώ, η Πειραιώς χάνει 3,49% στα 8,142 ευρώ, η ΕΤΕ σημειώνει απώλειες 4,23% στα 14,280 ευρώ και η Eurobank υποχωρεί 4,30% στα 3,763 ευρώ.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 160,89 δισ. ευρώ.

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, επίσης, καταγράφονται απώλειες, ενώ ο FTSE υποχωρεί κατά 2,30% στις 5.695,130 μονάδες.

Σημειώνεται ότι το ΧΑ θα παραμείνει κλειστό Μεγάλη Παρασκευή (10/4) και Δευτέρα του Πάσχα (13/4).