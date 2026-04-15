Χρηματιστήριο: Ο Απρίλιος... τρέχει με +10,6% και +16,8% στις τράπεζες

H χθεσινή (14/4) εντυπωσιακή άνοδος στο ΧΑ (2284 +2.6%) με τεράστιο για την εποχή τζίρο στα 470 εκατ. ευρώ απέδειξε ότι οι επενδυτές διψούν για θετικά νέα ορμώμενοι και από την υπερβάλλουσα ρευστότητα του συστήματος.

Οι ενδείξεις για επανεκκίνηση των συζητήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την πιθανότητα εξεύρεσης λύσης για τερματισμό του πολέμου στην ΜΑ έδωσαν το απαραίτητο καύσιμο στις αγορές, καλύπτοντας σημαντικό κομμάτι της ζημιάς του Μαρτίου, με το ΧΑ να τρέχει τον Απρίλιο με +10.6% κυρίως εξαιτίας του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +16.8% στον μήνα).

Ο κλάδος σηματωρός για το ελληνικό χρηματιστήριο – που καλύπτει το 40% του ΓΔ – βρίσκεται πάντα στις βασικές επιλογές ξένων κυρίως οίκων που βλέπουν ένα συνδυασμό ανθεκτικότητας, κερδοφορίας και προοπτικής.

Η υπόλοιπη αγορά ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό (με την εξαίρεση των διυλιστηρίων και της ALWN) με σημαντική συνεισφορά του κλάδου των κατασκευών με το τρίπτυχο ΓΕΚΤΕΡΝΑ, AKTR και ΑΒΑΞ να ξεχωρίζουν παρά το ότι ξεκινούν από εντελώς διαφορετική αφετηρία (στο σκέλος των κεφαλαιοποιήσεων η αναλογία είναι 4,1 δις / 2,2 δις / 470 εκ.).

Για τη Metlen που συνέχισε την πτώση, αναλυτές σημειώνουν πως εάν τα αποτελέσματα α' τριμήνου είναι in line με τις προσδοκίες της διοίκησης (ebitda 250-270 εκ.) τότε η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση (5 δις) θα αποδειχτεί άκρως ελκυστική.

Σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις του πολέμου, μετά την ΤτΕ, το ΔΝΤ και αρκετούς οίκους του εξωτερικού, έρχεται και το Υπ. Οικονομικών να αναθεωρήσει πτωτικά τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ του 2026 στα επίπεδα του 1,9% (από 2,4%) και ανοδικά τον πληθωρισμό στα επίπεδα του 3% ενώ στο αρνητικό σενάριο βλέπει την ανάπτυξη στο 1,5%.

Σε τεχνικό επίπεδο ο ΓΔ έχει διασπάσει ανοδικά σημαντικές αντιστάσεις (οι κοντοί ΚΜΟ έχουν κόψει τους μακρινούς) στα επίπεδα των 2160 μονάδων, κάτι που δίνει ανοδικό περιθώριο έως τις 2330 μονάδες , επίπεδο από το οποίο περνάει η ετήσια αντίσταση με βάση τα pivot points.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης