Χρηματιστήριο: Όλο το βάρος στη γενναία ΑΜΚ της ΔΕΗ - Εβδομαδιαίες απώλειες 3,8%

Όλο το βάρος της συνεδρίασης της Παρασκευής στο ΧΑ έπεσε στη ΔΕΗ μετά τις αποφάσεις για γενναία ΑΜΚ ύψους 4 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσει το ανανεωμένο business plan της εισηγμένης έως και το 2030 με διακύμανση μεταξύ 16,95-18,35 και τελικό κλείσιμο στο -2.8% κοντά στα υψηλά της συνεδρίασης δίνοντας έτσι μια άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης στη διαδικασία.

Η βαρύτητα της συγκεκριμένης μετοχής στον ΓΔ (~ 7%) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο ξεκίνημα της συνεδρίασης με το -9% στην ΔΕΗ να παρασέρνει ενδοσυνεδριακά έως και το -1% τον ΓΔ αλλά με σταδιακή βελτίωση της εικόνας στην μετοχή και την συνδρομή αρκετών τίτλων του FTSE το τελικό κλείσιμο ήταν βελτιωμένο στις 2220 μονάδες -0.66%. Αυξημένος ο τζίρος στα 283 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της ΔΕΗ (35% του τζίρου) αλλά και των δευτερογενών πιθανών επιπτώσεων της ΑΜΚ με σποραδικές ρευστοποιήσεις σε άλλες μετοχές του FTSE για εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας.

Μεικτή εικόνα στο σύνολο της αγοράς (60 ανοδικές / 66 καθοδικές) και ελαφρά υπεροχή των καθοδικών στον FTSE (9 έναντι 16), με τις καλύτερες αποδόσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση σε MTLN +1.4%,ΕΛΠΕ +1.9%, CENER +2.2%, OTE +0.8% και ΒΙΟ +0.4%.

Απώλειες εκτός της ΔΕΗ και σε ΔΑΑ -1.7%, ΤΙΤΑΝ -1%, AKTR -0.7%, ΜΟΗ -1.7%, αλλά και σε αρκετούς τραπεζικούς τίτλους όπως σε ΠΕΙΡ -1.2%, ΑΛΦΑ -2%, ΕΥΡΩΒ -1.9%.

Τείνει να γίνει κανόνας (6η συνεχόμενη συνεδρίαση) η υπεραπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έναντι της υψηλής με τον δείκτη FTSEM +1.16% (vs FTSE -0.81%) με πλειάδα τίτλων σε ανοδικό momentum με προεξέχουσες τις CREDIA +2.3%, BYLOT +5% ξανά σε επαφή με την τιμή της πρόσφατης ΑΜΚ στα 1,10 που είχε να καταγραφεί από τις αρχές Ιανουαρίου, ΚΡΙ +1.5% σε νέα ιστορικά υψηλά μετά και το ενθαρρυντικό cc, ΑΔΜΗΕ +2.4%, ΙΝΤΕΚ +0.5%. Πτωτικό γύρισμα για την ΟΤΟΕΛ -8% λόγω της αποκοπής του μερίσματος (0,85 ευρώ/μετοχή).

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ της ΥΚΝΟΤ +10% έφερε χαμόγελα στην εισηγμένη, κέρδη και στην REALCONS +1.9%, ΠΕΡΦ +2.3%, χαμηλότερες τιμές σε ΙΝΛΙΦ -1.4 και ΠΑΠ -1.3%.

Υποχώρηση και στις διεθνείς αγορές που συνειδητοποιούν ότι η μη λύση με παρατάσεις εκεχειρίας στο θέμα της Μέσης Ανατολής δεν είναι λύση για την παγκόσμια οικονομία και φέρνει δύσκολες καταστάσεις σε χώρες και περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται στην σύγκρουση, με την επάρκεια καυσίμων και πρώτων υλών αλλά και τις σταθερά υψηλές τιμές να επηρεάζουν όλο και μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής αλυσίδας.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης