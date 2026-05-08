ΧΑ: Κρίσιμο όριο οι 2.250 μονάδες για να διατηρηθεί η ανοδική τάση

Άνοδο κατά 0,26% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2305,74 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 327,0 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές πέτυχαν να παραμείνει σε θετικό έδαφος ο ΓΔ με τις συναλλαγές να είναι ικανοποιητικές. Ωστόσο, η μεταβλητότητα οδήγησε το ΓΔ αρκετές φορές στις παρυφές του αρνητικού εδάφους με τους αγοραστές ωστόσο να διατηρούν την υπεροπλία μετά τις 3μμ και να καταγράφουν κέρδη στις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,664% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πτωτικά, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το κλίμα προσδοκιών για κάποια προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,61%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+0,93%) να υπεραποδίδει αλλά την Εθνική (-0,35%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,65%), η ΕΛΧΑ (+1,10%), η Optima (+3,47%), το ΔΑΑ (+2,59%), η ΜΟΗ (+1,20%), η Κύπρου (+1,89%), ο Τιτάν (+2,70% σε συνέχεια του εξαιρετικού 1ου τριμήνου), η Metlen (+1,82%, 5η συνεχόμενη), η Βιοχάλκο (+3,47%) αλλά και η Lavipharm (+5%) με τον Καρέλια (+1,65%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (- 1,93%) , η Allwyn (-3,21%), ο ΟΤΕ (-1,61%) και η ΕΥΔΑΠ (-0,50%).

Απολογιστικά, 56 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 43 εκείνων που υποχώρησαν. Στις 12μ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Απριλίου, ενώ στις 3.30μμ ανακοινώνονται στις ΗΠΑ οι νέες θέσεις εργασίας του Απριλίου και το ποσοστό ανεργίας. ο Γ.Δ. ανέκρουσε πρύμνη ενώπιον της αντίστασης των 2320 μονάδων.

Σύμφωνα με την Κύκλο Χρηματιστηριακή, μέγιστη επιτρεπόμενη διόρθωση προκειμένου να διατηρηθεί το ανοδικό momentum, μέχρι τις 2250 μονάδες.