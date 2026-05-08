ΧΑ: Κρίσιμο όριο οι 2.250 μονάδες για να διατηρηθεί η ανοδική τάση

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,664% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πτωτικά, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το κλίμα προσδοκιών για κάποια προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,61%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+0,93%) να υπεραποδίδει αλλά την Εθνική (-0,35%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,65%), η ΕΛΧΑ (+1,10%), η Optima (+3,47%), το ΔΑΑ (+2,59%), η ΜΟΗ (+1,20%), η Κύπρου (+1,89%), ο Τιτάν (+2,70% σε συνέχεια του εξαιρετικού 1ου τριμήνου), η Metlen (+1,82%, 5η συνεχόμενη), η Βιοχάλκο (+3,47%) αλλά και η Lavipharm (+5%) με τον Καρέλια (+1,65%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (- 1,93%) , η Allwyn (-3,21%), ο ΟΤΕ (-1,61%) και η ΕΥΔΑΠ (-0,50%).
Απολογιστικά, 56 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 43 εκείνων που υποχώρησαν. Στις 12μ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Απριλίου, ενώ στις 3.30μμ ανακοινώνονται στις ΗΠΑ οι νέες θέσεις εργασίας του Απριλίου και το ποσοστό ανεργίας. ο Γ.Δ. ανέκρουσε πρύμνη ενώπιον της αντίστασης των 2320 μονάδων.
Σύμφωνα με την Κύκλο Χρηματιστηριακή, μέγιστη επιτρεπόμενη διόρθωση προκειμένου να διατηρηθεί το ανοδικό momentum, μέχρι τις 2250 μονάδες.