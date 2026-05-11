ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνταγματική αναθεώρηση: Οι προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων για θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης
Πολιτική
17:35 - 11 Μάι 2026

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων για θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφορμή την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση και τη δημοσιοποίηση των προτάσεων για τα άρθρα που θα τεθούν προς αναθεώρηση, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος παρεμβαίνει με δέσμη θέσεων και προτάσεων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και της Εισαγγελίας, καθώς και στην ενίσχυση του κράτους δικαίου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προτάσεις εντάσσονται στον δημόσιο διάλογο και αποσκοπούν στην κατοχύρωση της θεσμικής αυτοτέλειας των δικαστικών λειτουργιών, στην ενίσχυση της διάκρισης των εξουσιών και στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων.

Παράλληλα, η Ένωση εισηγείται τη ρητή συνταγματική αναγνώριση της Εισαγγελίας ως αυτοτελούς δικαστικής αρχής, καθώς και την ενίσχυση των εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της απονομής της Δικαιοσύνης.

Οι προτάσεις της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος αναλυτικά:

"Α) Άρθρο 87 Συντάγματος

Στο άρθρο 87 προτείνεται να προστεθεί νέα παράγραφος και να λάβει αρίθμηση 2, οι δε υφιστάμενες παράγραφοι 2 και 3 να αναριθμηθούν σε παραγράφους 3 και 4, αντίστοιχα. Η νέα παράγραφος 2 προτείνεται να έχει το εξής περιεχόμενο:

"2. Η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή με λειτουργική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία έναντι της εκτελεστικής εξουσίας, οργανώνεται ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης".

Η ανωτέρω προσθήκη κρίνεται αναγκαία, καθώς το Σύνταγμα, ενώ αναφέρεται στους εισαγγελείς στα άρθρα που αφορούν τη Δικαστική Εξουσία, δεν κάνει ρητή μνεία στον θεσμό και την αποστολή της Εισαγγελίας, ούτε στην κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των λειτουργών της, όπως συμβαίνει για τους δικαστές στην παράγραφο 1 του άρθρου 87. Για τον λόγο αυτό απαιτείται να υιοθετηθεί η διατύπωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4938/2022, ώστε να κατοχυρωθεί στο κείμενο του Συντάγματος η Εισαγγελία ως δικαστική αρχή, όπως και η αποστολή της, και να κατοχυρωθεί ρητά, και όχι μόνον ερμηνευτικώς συναγόμενα, η ανεξαρτησία των λειτουργών της.

Η ήδη υφιστάμενη παράγραφος 2 του άρθρου 87, η οποία κατά τα ανωτέρω πρέπει να αναριθμηθεί σε παράγραφο 3, προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:

"3 (πρώην 2). Οι δικαστικοί λειτουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος."

Η αντικατάσταση του όρου "οι δικαστές" από τον όρο "οι δικαστικοί λειτουργοί" κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να κατοχυρωθεί ρητά και εμφατικά στο Σύνταγμα ότι όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί, ήτοι και οι εισαγγελείς, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.

Β) Άρθρο 88 παρ. 5 Συντάγματος

Σχετικά με το όριο ηλικίας αποχώρησης από την ενεργό υπηρεσία των δικαστικών λειτουργών που προβλέπεται στο άρθρο 88 παρ. 5, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, προτείνει κατ' αρχήν την αύξηση του ορίου ηλικίας, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70ό έτος, με δυνατότητα προαιρετικής παραμονής. Προτείνεται δε η σχετική πρόβλεψη να συνοδευτεί από μεταβατική διάταξη, αντίστοιχη με εκείνη της παραγράφου 1 του άρθρου 118, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταδιακή υλοποίηση των νέων ορίων υποχρεωτικής αποχώρησης και η ομαλή βαθμολογική εξέλιξη των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών.

Γ) Άρθρο 89 παρ. 4 Συντάγματος

Η παράγραφος 4 του άρθρου 89 προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:

"Απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς η συμμετοχή στην Κυβέρνηση. Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και εγγυήσεις, υπό τις οποίες επιτρέπεται η τοποθέτηση δικαστικών λειτουργών σε ανεξάρτητες αρχές και η ανάθεση σ' αυτούς καθηκόντων σε δημόσιες υπηρεσίες, μετά την αφυπηρέτησή τους".

Η πρόταση αυτή εντάσσεται στη σύγχρονη ευρωπαϊκή προβληματική περί ενίσχυσης των εγγυήσεων θεσμικής ουδετερότητας της Δικαιοσύνης και αποσκοπεί στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας, διότι σε αντίθετη περίπτωση οδηγούμαστε σε τυχόν ανεπιεική αποτελέσματα, αφού αποστερείται από το Δημόσιο η δυνατότητα αξιοποίησης καταξιωμένων από ηθικής και επιστημονικής άποψης δικαστικών λειτουργών.

Δ) Άρθρο 90 παρ. 5 Συντάγματος

Η παράγραφος 5 του άρθρου 90 προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:

"5. Οι προαγωγές στις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων με αυξημένη πλειοψηφία, μεταξύ των τριών μελών του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, τα οποία έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κατά τη σχετική ψηφοφορία που διενήργησαν προγενέστερα οι οικείες ολομέλειες (άλλως, ύστερα από απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και αφού διενεργηθεί σχετική ψηφοφορία από την ολομέλεια του αντίστοιχου ανώτατου δικαστηρίου, η οποία δεσμεύει τη Βουλή), όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ενεργείται με όμοιο διάταγμα, με επιλογή μεταξύ των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου και αφού προηγηθεί σχετική ψηφοφορία από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στη θέση του Γενικού Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργείται με όμοιο διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας, όπως νόμος ορίζει. Η προαγωγή στις θέσεις του Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων ενεργείται με όμοιο επίσης διάταγμα με επιλογή μεταξύ των μελών της αντίστοιχης Γενικής Επιτροπείας και των προέδρων εφετών των διοικητικών δικαστηρίων, όπως νόμος ορίζει."

Επαναλαμβάνεται στο σημείο αυτό η πάγια θέση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ότι η επιλογή για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μεταξύ των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους κατά τη σχετική ψηφοφορία της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, λόγω της θέσης του εισαγγελέα ως αυτοτελούς, ουσιώδους και αναγκαίου οργάνου της Δικαιοσύνης, με διακριτό ρόλο στην απονομή αυτής και με εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Εξάλλου, η επί δεκατρία συναπτά έτη επιλογή εισαγγελικών λειτουργών για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αποτυπώνει ήδη σε πρακτικό επίπεδο την ιδιαίτερη θεσμική φυσιογνωμία και αυτοτέλεια της εισαγγελικής λειτουργίας. Παράλληλα, η αύξηση του αριθμού των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου σε είκοσι οκτώ (28) παρέχει πλέον επαρκές και ευρύ πεδίο επιλογής για την πλήρωση της θέσης αυτής.

Επισημαίνεται δε ότι ο δεσμευτικός χαρακτήρας της σχετικής ψηφοφορίας των οικείων ολομελειών συνιστά ουσιώδη εγγύηση θεσμικής αυτονομίας της Δικαιοσύνης και ενισχύει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια κατά την επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων.

Παράλληλα, θετικά αξιολογείται η προτεινόμενη από την κυβερνητική πλειοψηφία αντικατάσταση του Υπουργικού Συμβουλίου από τη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και η συνταγματική κατοχύρωση της συμμετοχής των οικείων ολομελειών στη διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων, ως μεταβολές που ενισχύουν τη θεσμική διαφάνεια και θωρακίζουν περαιτέρω την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης".

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «παρών» της Ντόρας
Ανεμοδείκτης

Το «παρών» της Ντόρας

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
Πολιτική

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ