KKE για predator: Τα νέα στοιχεία επιβάλλουν άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Mε επιστολή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Μανώλης Συντυχάκης και Βασίλειος-Κωνσταντίνος Μεταξάς, προς τον Πρόεδρο της επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα, ζητούν την άμεση σύγκλισής της, αναφορικά με τα νέα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των υποκλοπών.

Όπως αναφέρουν: «Τα νέα σημαντικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το θέμα των υποκλοπών και πιο συγκεκριμένα οι αποκαλύψεις του Ισραηλινού επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της “Intellexa” Ταλ Ντίλαν, ο οποίος επικαλείται την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας του 2020 με την ΕΥΠ για την χρήση του επίμαχου λογισμικού, το οποίο φέρεται να φέρει τις υπογραφές και των δύο πλευρών, επιβάλλουν την άμεση διερεύνηση αυτών των στοιχείων, τα οποία καθιστούν έκθετη την κυβέρνηση της ΝΔ και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και να κληθούν σε αυτήν ο πρώην επικεφαλής της ισραηλινής Εταιρίας Ταλ Ντίλαν και ο πρώην Γ.Γ. του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος την περίοδο εκείνη ήταν αρμόδιος για την ΕΥΠ».