Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

Τη σημαντική βελτίωση των δεικτών απασχόλησης τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας, ανέδειξε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατά την ομιλία της στο συνέδριο Ελλάδα 2030.

Η Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν τη θετική πορεία της ελληνικής αγοράς εργασίας από το 2019 μέχρι σήμερα. Όπως ανέφερε, όταν η κυβέρνηση ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το καλοκαίρι του 2019, το ποσοστό ανεργίας βρισκόταν στο 18,5%, ενώ πλέον διαμορφώνεται, ανάλογα με τον μήνα, μεταξύ 7% και 9,5%, καταγράφοντας μείωση περίπου δέκα ποσοστιαίων μονάδων.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, η βελτίωση αυτή μεταφράζεται σε πραγματικές θέσεις εργασίας, καθώς 563.000 πολίτες που ήταν εκτός αγοράς εργασίας το 2019 εργάζονται σήμερα.

Βελτίωση και στην ποιότητα της απασχόλησης

Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας, επισημαίνοντας ότι το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στο 78,5% από 69% το 2019.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σήμερα εργάζονται περίπου 320.000 περισσότερες γυναίκες σε σχέση με πριν από έξι χρόνια, ενώ η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης.

Στοχευμένες παρεμβάσεις για περισσότερες θέσεις εργασίας

Αναφερόμενη στην κυβερνητική στρατηγική για την απασχόληση, η κ. Κεραμέως παρουσίασε ένα πλέγμα πολιτικών που περιλαμβάνει προγράμματα για γυναίκες, νέους και μεγαλύτερους εργαζομένους, δράσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης (reskilling και upskilling), καθώς και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την υλοποίηση νέου προγράμματος πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Ο ρόλος της ΔΥΠΑ και η σύνδεση εκπαίδευσης – εργασίας

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμβολή της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, υπογραμμίζοντας ότι οι σχολές της προσφέρουν ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Αναφέρθηκε επίσης στις «Ημέρες Καριέρας», που φέρνουν σε άμεση επαφή επιχειρήσεις και υποψήφιους εργαζομένους, καθώς και στην ψηφιακή εφαρμογή JOBmatch που διευκολύνει τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Rebrain Greece και επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο πρόγραμμα «Rebrain Greece», το οποίο απευθύνεται στους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Όπως σημείωσε, στην τελευταία σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο συμμετείχαν 3.107 Έλληνες, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής και επαγγελματικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα.

Επικαλούμενη στοιχεία της Eurostat, η υπουργός ανέφερε ότι τα τελευταία 15 χρόνια περίπου 735.000 Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, ενώ 373.000 έχουν ήδη επιστρέψει.

Αναμόρφωση του επιδόματος ανεργίας

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στις αλλαγές που σχεδιάζονται στο επίδομα ανεργίας, τονίζοντας ότι στόχος είναι η ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας μέσω της σύνδεσης των παροχών με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

«Στόχος μας είναι μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και αυξήσεις μισθών

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε επιπλέον 500.000 εργαζομένους νέων κλάδων της οικονομίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός ανέρχεται πλέον στα 920 ευρώ από 650 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 31,5%, ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται σήμερα στα 1.528 ευρώ μηνιαίως.

Εκπαίδευση και αγορά εργασίας ως «συγκοινωνούντα δοχεία»

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε με τη δημοσιογράφο και σύμβουλο επικοινωνίας Μαριάννα Πυργιώτη, η υπουργός ανέδειξε τη στενή συνεργασία των υπουργείων Εργασίας και Παιδείας.

Όπως εξήγησε, ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας καταγράφει τις ανάγκες ανά περιοχή και επαγγελματικό κλάδο, με τα στοιχεία αυτά να αξιοποιούνται για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι οι εγγραφές στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) έχουν αυξηθεί κατά 32%-33%.

Παρεμβάσεις εκεί όπου υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού

Η υπουργός υποστήριξε ότι το υπουργείο προσαρμόζει τα προγράμματα κατάρτισης στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τα ναυπηγεία, όπου δημιουργήθηκε ειδικότητα για τεχνίτες της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και παράρτημα δημόσιας σχολής εντός της επιχείρησης. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν διετές πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, πιστοποιούνται και στη συνέχεια απορροφώνται σε μεγάλο ποσοστό από την ίδια την επιχείρηση.

Ανάλογες δράσεις, όπως είπε, εφαρμόζονται και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και στα Γρεβενά, για την κάλυψη αναγκών στον κλάδο της ξυλείας.

Οι νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η υπουργός επισήμανε ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού αποτελεί πλέον ευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο.

Όπως ανέφερε, η πτώση της ανεργίας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών περιορίζει τη διαθέσιμη δεξαμενή εργαζομένων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επιστροφή περισσότερων Ελλήνων από το εξωτερικό αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης.

Ιδιαίτερα στους τομείς της γεωργίας, των κατασκευών και του τουρισμού, όπου καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, η κυβέρνηση θεωρεί κρίσιμη την κάλυψη των αναγκών της αγοράς, προκειμένου να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.