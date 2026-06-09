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ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων
Πολιτική
17:06 - 09 Ιουν 2026

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Reporter.gr Newsroom
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Ερώτηση για την ανάγκη θεσμικής προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στον κλάδο των διανομών, υπέβαλαν προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, Τάσος Νικολαΐδης και Παύλος Χρηστίδης.  

Στην αρχή της ερώτησής τους οι βουλευτές σημειώνουν ότι τα τελευταία χρόνια η εξάπλωση των ψηφιακών πλατφορμών, οδήγησε στη ραγδαία ανάπτυξη στον κλάδο των ταχυμεταφορών και της διανομής. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ανάπτυξη ενός σύγχρονου πλαισίου προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται συνεχώς οι κίνδυνοι εργατικών τροχαίων ατυχημάτων στον κλάδο.

Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: «σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), έχουν καταγραφεί τουλάχιστον είκοσι θάνατοι διανομέων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με την εκτίμηση ότι ο πραγματικός αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς αρκετά περιστατικά καταγράφονται απλώς ως τροχαία δυστυχήματα χωρίς να συσχετίζονται με την εργασία. Παράλληλα, διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι στις διανομές έχουν έως και τετραπλάσια πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα σε σχέση με άλλες κατηγορίες εργαζομένων».

Επιπρόσθετα στην ερώτηση επισημαίνεται ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν περιορίζονται μόνο στην αυξημένη έκθεση στο οδικό δίκτυο, αλλά: «η πίεση χρόνου και η σύνδεση της αμοιβής ή της πρόσβασης σε περισσότερες παραγγελίες με δείκτες ταχύτητας και απόδοσης οδηγούν συχνά σε υπερβολική ταχύτητα, παραβιάσεις του ΚΟΚ, εξαντλητικά ωράρια και αυξημένη κόπωση. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι εκτίθενται καθημερινά σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως καύσωνες, βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς επαρκές και ελεγχόμενο πλαίσιο προστασίας».

Επειδή η ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας των πλατφορμών δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος της ασφάλειας και της ζωής των εργαζομένων και τα τροχαία ατυχήματα των διανομέων δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά αλλά συνδέονται με δομικούς παράγοντες, όπως η αλγοριθμική διαχείριση, η πίεση χρόνου, η κόπωση και η εντατικοποίηση της εργασίας, οι υπογράφοντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τους Υπουργούς:

«1. Προτίθεται η κυβέρνηση να θεσπίσει ειδικό πλαίσιο οδικής ασφάλειας για τους εργαζόμενους στις διανομές και τις πλατφόρμες delivery;

2. Υπάρχει σχεδιασμός για τη ρύθμιση της αλγοριθμικής διαχείρισης της εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες, ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα αξιολόγησης, τα bonus ταχύτητας, την ανάθεση παραγγελιών, την ψηφιακή παρακολούθηση των εργαζομένων και την πιθανή σύνδεσή τους με την αύξηση της επικινδυνότητας και των τροχαίων ατυχημάτων;

3. Προτίθεται η κυβέρνηση να θεσπίσει υποχρεωτική καταγραφή των εργατικών τροχαίων ατυχημάτων διανομέων ως διακριτής κατηγορίας εργατικού ατυχήματος ανεξάρτητους του καθεστώτος

4. Ποιος μηχανισμός ελέγχου εφαρμόζεται σήμερα ώστε να διαπιστώνεται αν τα συστήματα bonus και ανάθεσης παραγγελιών ενθαρρύνουν έμμεσα παραβιάσεις του ΚΟΚ;»

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Χρίστο Δήμα

Θέμα: Ανάγκη θεσμικής προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στον κλάδο των διανομών

Το ψηφιακό εμπόριο σημειώνει τα τελευταία χρόνια ραγδαία ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι μεταβολές στις καταναλωτικές συνήθειες και η εντατικοποίηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών μετά την πανδημία του κορωνοϊού οδήγησαν σε μεγάλη εξάπλωση των ψηφιακών πλατφορμών, ιδιαίτερα στον τομέα της εστίασης, των ταχυμεταφορών και των υπηρεσιών διανομής, μεταβάλλοντας συνολικά τον κλάδο των ταχυμεταφορών και της διανομής. Η συνεχής αύξηση του αριθμού των διανομέων στους δρόμους, αποτυπώνουν το μέγεθος αυτής της αλλαγής στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ανάπτυξη ενός σύγχρονου πλαισίου προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται συνεχώς οι κίνδυνοι εργατικών τροχαίων ατυχημάτων στον κλάδο.

Σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), έχουν καταγραφεί τουλάχιστον είκοσι θάνατοι διανομέων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με την εκτίμηση ότι ο πραγματικός αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς αρκετά περιστατικά καταγράφονται απλώς ως τροχαία δυστυχήματα χωρίς να συσχετίζονται με την εργασία. Παράλληλα, διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι στις διανομές έχουν έως και τετραπλάσια πιθανότητα εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα σε σχέση με άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Αντίστοιχα, ελληνική έρευνα σε δείγμα 304 διανομέων κατέγραψε ότι επτά στους δέκα έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα κατά την εργασία τους.

Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν περιορίζονται μόνο στην αυξημένη έκθεση στο οδικό δίκτυο. Η πίεση χρόνου και η σύνδεση της αμοιβής ή της πρόσβασης σε περισσότερες παραγγελίες με δείκτες ταχύτητας και απόδοσης οδηγούν συχνά σε υπερβολική ταχύτητα, παραβιάσεις του ΚΟΚ, εξαντλητικά ωράρια και αυξημένη κόπωση. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι εκτίθενται καθημερινά σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως καύσωνες, βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς επαρκές και ελεγχόμενο πλαίσιο προστασίας.

Την ίδια στιγμή, το πραγματικό εισόδημα των διανομέων επιβαρύνεται από το κόστος καυσίμων, συντήρησης οχημάτων, εξοπλισμού και ασφάλισης, γεγονός που οδηγεί πολλούς εργαζόμενους σε περισσότερες ώρες εργασίας και μεγαλύτερη καθημερινή έκθεση στον κίνδυνο. Όλα τα παραπάνω συνδέονται άμεσα και με το μοντέλο οργάνωσης της εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας, τα συστήματα αξιολόγησης, οι μηχανισμοί bonus και επιβράβευσης, η συνεχής ψηφιακή παρακολούθηση και η πίεση για ολοένα ταχύτερες παραδόσεις δημιουργούν ένα πλαίσιο εντατικοποίησης που επηρεάζει άμεσα την οδική συμπεριφορά και αυξάνει την πιθανότητα ατυχημάτων.

Επειδή η ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας των πλατφορμών δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος της ασφάλειας και της ζωής των εργαζομένων,

Επειδή τα τροχαία ατυχήματα των διανομέων δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά αλλά συνδέονται με δομικούς παράγοντες, όπως η αλγοριθμική διαχείριση, η πίεση χρόνου, η κόπωση και η εντατικοποίηση της εργασίας,

Επειδή οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας εμφανίζονται ανεπαρκείς,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να θεσπίσει ειδικό πλαίσιο οδικής ασφάλειας για τους εργαζόμενους στις διανομές και τις πλατφόρμες delivery;

2. Υπάρχει σχεδιασμός για τη ρύθμιση της αλγοριθμικής διαχείρισης της εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες, ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα αξιολόγησης, τα bonus ταχύτητας, την ανάθεση παραγγελιών, την ψηφιακή παρακολούθηση των εργαζομένων και την πιθανή σύνδεσή τους με την αύξηση της επικινδυνότητας και των τροχαίων ατυχημάτων;

3. Προτίθεται η κυβέρνηση να θεσπίσει υποχρεωτική καταγραφή των εργατικών τροχαίων ατυχημάτων διανομέων ως διακριτής κατηγορίας εργατικού ατυχήματος ανεξάρτητους του καθεστώτος

4. Ποιος μηχανισμός ελέγχου εφαρμόζεται σήμερα ώστε να διαπιστώνεται αν τα συστήματα bonus και ανάθεσης παραγγελιών ενθαρρύνουν έμμεσα παραβιάσεις του ΚΟΚ;

Οι υπογράφοντες βουλευτές

Παύλος Γερουλάνος

Τάσος Νικολαΐδης

Παύλος Χρηστίδης

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