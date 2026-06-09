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Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης
Ειδήσεις
16:48 - 09 Ιουν 2026

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης

Reporter.gr Newsroom
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Το πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους FCAS (Future Combat Air System) ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ προοριζόταν να αποτελέσει επίδειξη της ευρωπαϊκής ενότητας σε μια περίοδο αυξανόμενων παγκόσμιων απειλών για την ασφάλεια και εντεινόμενων αμφιβολιών σχετικά με τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στη διατλαντική συμμαχία.      

Τελικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, το πρόγραμμα ναυάγησε έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία αργής και προβληματικής προόδου, εξαιτίας μιας «πικρής» διαμάχης μεταξύ των Γάλλων και Γερμανών εταίρων του έργου, την οποία δεν κατάφεραν να επιλύσουν ούτε οι παρεμβάσεις του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ούτε του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται το Σύστημα Αεροπορικής Μάχης του Μέλλοντος (FCAS), στο οποίο συμμετείχε επίσης η Ισπανία, εγκαταλείφθηκε οριστικά αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, η Γερμανία διεξάγει «συνομιλίες με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς» σε μια προσπάθεια να διασωθούν τα σχέδια για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος νέας γενιάς.

Η Γερμανία θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Ισπανία και τη Σουηδία για να προχωρήσει το εγχείρημα χωρίς τη Γαλλία ή, εναλλακτικά, να ενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικού GCAP, το οποίο ηγούνται η Βρετανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία.

Η κυβέρνηση στο Βερολίνο ενδέχεται επίσης να αυξήσει τις αγορές μαχητικών αεροσκαφών F-35. Η Γερμανία είχε ήδη προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Γαλλία το 2022, όταν ανακοίνωσε αγορά 35 αμερικανικών F-35 αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ αντί να επιλέξει μια ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση.

Ο Πιστόριους παραδέχθηκε ότι η κατάρρευση του FCAS «δεν αποτέλεσε πραγματικά έκπληξη», σημειώνοντας ότι υπήρχαν εδώ και καιρό ενδείξεις διαφωνιών μεταξύ του γαλλικού αμυντικού κολοσσού Dassault Aviation και της αεροναυπηγικής εταιρείας Airbus.

Όπως είπε, η Γερμανία και η Γαλλία θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας σε άλλους τομείς, όπως η κοινή ανάπτυξη όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς για την αποτροπή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, μια συμμαχία οκτώ αεροδιαστημικών και αμυντικών εταιρειών υπό την ηγεσία της Airbus έχει προτείνει τη δημιουργία ενός εναλλακτικού προγράμματος για την ανάπτυξη ενός νέου ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Team Gen 6», ενδέχεται να παρουσιαστεί αυτή την εβδομάδα στη Διεθνή Αεροπορική Έκθεση ILA στο Βερολίνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τα μέλη της κοινοπραξίας - Airbus, Autoflug, Diehl Defence, Hensoldt, Liebherr, MBDA, MTU Aero Engines και Rohde & Schwarz - έχουν περιγράψει την πρότασή τους σε επιστολή προς τη γερμανική κυβέρνηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Ισπανία, καθώς και με τη Σουηδία ως επιπλέον εταίρο, ανέφεραν οι Financial Times.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2026 - 17:01
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