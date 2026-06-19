Χρηματιστήριο στο... ρυθμό των ΑΜΚ: Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ στην ΕΛΧΑ

Όπως είναι ευρέως γνωστό ο βασικός λόγος ύπαρξης των χρηματιστηρίων ήταν, είναι και θα είναι η εξεύρεση φθηνών κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις για να υποστηρίξουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα.

Με βάση την παράμετρο αυτή και ασχέτως της – έτσι και αλλιώς – εξαιρετικής ετήσιας απόδοσης (+16,5%) μπορούμε να πούμε ότι για άλλη μια χρονιά το ελληνικό χρηματιστήριο (Euronext Athens πλέον) κρίνεται ως απόλυτα επιτυχημένο εφόσον όλο και περισσότερες εισηγμένες εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια.

Μετά την άκρως επιτυχημένη ΑΜΚ της ΔΕΗ (4,5 δισ.) χθες ολοκληρώθηκε και η αντίστοιχη διαδικασία από την πρώην συγγενή εταιρία ΑΔΜΗΕ (θυμίζουμε ότι πριν από 10 χρόνια οι δύο εταιρίες ήταν μία υπό τον τίτλο της ΔΕΗ) ο οποίος συγκέντρωσε προσφορές αξίας 3,5 δισ. (2,8 δισ. στο ξένο βιβλίο που καθόρισε και την τελική τιμή διάθεσης και 700 εκατ. στο ελληνικό) για τα 250 εκ. που ζητούσε που αναλογεί σε υπερκάλυψη 14x!

Η επιτυχία του ΑΔΜΗΕ φαίνεται και από την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (4,05) η οποία βρίσκεται 20% υψηλότερα από την τιμή που κατέγραφε η μετοχή μόλις 30 ημέρες νωρίτερα (15/5), ενώ η διοίκηση της εισηγμένης θα βρεθεί σε εξαιρετικά – ευχάριστη μεν αλλά – δύσκολη θέση εφόσον θα πρέπει

Α. να ικανοποιήσει την Capital ως cornerstone investor με συμμετοχή 70 εκ.

Β. να ικανοποιήσει – με βάση την προτεραιότητα – τους παλαιούς μετόχους συνολικά για μετοχές αξίας 100 εκ.

Γ. να ικανοποιήσει όλους τους ξένους θεσμικούς που είδε στα roadshows που προηγήθηκαν.

Δ. να ικανοποιήσει όλη την υπόλοιπη ζήτηση των 3,3 δισ. σε μονοψήφια ποσοστά κατανομής για τα υπολειπόμενα 80 εκ. της ΑΜΚ.

Οι παραπάνω επιτυχίες οι οποίες δεν κρίνονται μόνο με βάση τα κεφάλαια που σηκώνουν οι εισηγμένες αλλά και την πορεία των μετοχών των εταιριών έχουν ανοίξει την όρεξη σε πληθώρα εισηγμένων που καταλαβαίνουν ότι το timing είναι το σωστό για να ακολουθήσουν αντίστοιχες διαδικασίες, με την ΕΛΧΑ να ανακοινώνει χθες ΕΓΣ για να εγκρίνει ΑΜΚ ύψους 250 εκ. και μάλιστα με παρόμοια διαδικασία (book building, παραίτηση παλαιών μετόχων).

Οι διεθνείς αγορές κινούνται με βάση τη συμφωνία ΗΠΑ & Ιράν με τους αμερικανικούς δείκτες να κλείνουν χθες σε ιστορικά επίπεδα (S&P +1% / Nasdaq +1.9%) αλλά τα futures στο άνοιγμα σήμερα να δίνουν μια διαφορετική εικόνα (Nasdaq -0.7%) επηρεασμένα από την ακύρωση των πρωινών συνομιλιών στην Ελβετία.

Εκκίνηση της αγοράς από τις 2471 μονάδες με ημερήσιο pivot point στις 2476, στήριξη στις 2463 και αντίσταση στις 2484 μονάδες για τους day traders ενώ η βασική στήριξη βρίσκεται χαμηλότερα στις 2440 και η μηνιαία αντίσταση στις 2515 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης