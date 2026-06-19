Ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα επένδύσεων του ΑΔΜΗΕ - Το «σήμα» της ΑΜΚ

Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, με κυριότερους το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 6 δισ. ευρώ, τον αναβαθμισμένο ρόλο του Διαχειριστή στην ενεργειακή μετάβαση και τις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, αλλά και τα χαρακτηριστικά μιας ρυθμιζόμενης εταιρείας υποδομών που προσφέρει προβλεψιμότητα εσόδων και ορατότητα αποδόσεων για επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα.

Καταλυτικά λειτούργησε και η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει το έργο Great Sea Interconnector (GSI), συνολικού προϋπολογισμού που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ότι ενισχύει το χρηματοοικονομικό προφίλ του έργου, μειώνει το κόστος χρηματοδότησης και περιορίζει τους επενδυτικούς κινδύνους.

Από το σύνολο των προσφορών, περίπου 2,8 δισ. ευρώ προήλθαν από το διεθνές βιβλίο, κυρίως από ξένους θεσμικούς επενδυτές, ενώ το ελληνικό βιβλίο συγκέντρωσε περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι είχαν ήδη διασφαλιστεί 70 εκατ. ευρώ μέσω της συμμετοχής της Capital Group ως cornerstone επενδυτή.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της έκδοσης διαδραμάτισε η ισχυρή συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων, η οποία ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις και λειτούργησε ως σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και τη στρατηγική του Ομίλου. Στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν επίσης επενδυτές με ισχυρή παρουσία στη διεθνή επενδυτική σκηνή.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον συνδέεται άμεσα με το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων του ΑΔΜΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων, την ένταξη των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο ηπειρωτικό σύστημα, τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (GRITA 2) και το Great Sea Interconnector. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που, σύμφωνα με αναλυτές, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα και στρατηγικά σημαντικότερα έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Η ελκυστικότητα της επένδυσης ενισχύεται από το γεγονός ότι τα περισσότερα έργα βρίσκονται πλέον σε φάση υλοποίησης και όχι σχεδιασμού, προσδίδοντας μεγαλύτερη ορατότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές και στη διεύρυνση της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του Διαχειριστή έως το τέλος της δεκαετίας.

Ενδεικτικό της ισχυρής ζήτησης ήταν και το εύρος των προσφορών, καθώς η εταιρεία είχε προειδοποιήσει ότι εντολές κάτω από τα 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή είναι πιθανό να μην ικανοποιηθούν πλήρως. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις της αγοράς ότι η τελική τιμή διάθεσης θα κινηθεί πολύ κοντά στο ανώτατο όριο των 4,17 ευρώ ανά μετοχή.

Η εικόνα του βιβλίου προσφορών επιβεβαιώνει ότι οι επενδυτές δεν τοποθετήθηκαν μόνο σε μια αύξηση κεφαλαίου, αλλά στο ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού του ΑΔΜΗΕ σε έναν από τους πλέον κομβικούς ενεργειακούς διαχειριστές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με πρωταγωνιστικό ρόλο στις διασυνδέσεις, την ενεργειακή ασφάλεια και τη νέα αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού συστήματος.