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Χρηματιστήριο: Το +18% του ΓΔ από την αρχή του χρόνου έχει εξήγηση - Ανάλυση Κουμέττη
Σχόλια Αγοράς
10:11 - 23 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: Το +18% του ΓΔ από την αρχή του χρόνου έχει εξήγηση - Ανάλυση Κουμέττη

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέο υψηλό 17 ετών το χθεσινό κλείσιμο της αγοράς (ΓΔ 2501) με καύσιμα από ένα συνδυασμό εύφλεκτων παραγόντων, αρχικά από τις εξαιρετικά πετυχημένες ΑΜΚ σημαντικών εταιριών (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ), την κίνηση του ομίλου Viohalco για αντίστοιχους λόγους και τέλος τα νέα υψηλά του τραπεζικού κλάδου που παρά την σημαντική ετήσια άνοδο (ΔΤΡ +26%) παραμένει συγκριτικά φθηνότερος σε όρους Ρ/Ε & Ρ/Β σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Το +18% του ΓΔ από την αρχή του χρόνου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην διαφοροποίηση που έχουν δείξει αρχές (Euronext Athens, Δημόσιο κα) και εισηγμένες με σαφή εξωστρεφή χαρακτηριστικά, στοιχεία που έχουν διευρύνει το pool των συμμετεχόντων και έχουν βελτιώσει την εμπορευσιμότητα και την ρευστότητα της αγοράς.

Στο κομμάτι των επιχειρηματικών ειδήσεων σημαντική η κίνηση της Viohalco για ιδιωτική τοποθέτηση στην CENER όπου διέθεσε περίπου το 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου με μικρό discount έναντι της τρέχουσας τιμής , ανεβάζοντας το free float και ταυτόχρονα βελτιώνοντας την ρευστότητα της holding με περίπου 150 εκ. €.

Παράλληλα τρέχει και η έτερη διαδικασία για εισηγμένη του ομίλου με την ΕΛΧΑ να έχει ήδη ανακοινώσει ΑΜΚ ύψους 250 εκ. € με τις απαραίτητες εγκρίσεις να δίνονται στην ΕΓΣ αρχές Ιουλίου, κινήσεις που σε κάποιο βαθμό δικαιολογούν την υπερβολική κίνηση των μετοχών του ομίλου (σημειώνουμε ότι οι αποδόσεις από την αρχή του έτους είναι για την ΒΙΟ +83%, CENER +75%, ΕΛΧΑ +52%).

Στην ΓΣ της ΔΕΗ οι σημαντικότερες ειδήσεις εκ μέρους της διοίκησης είχαν να κάνουν με την έγκριση του μερίσματος ύψους 0,60/μετοχή, την επιβεβαίωση της στροφής σε data centers με ξεκίνημα λειτουργίας στα τέλη του 2028 καθώς και το profit guidance για το 2030 που προβλέπεται να φτάσει στο 1,5 δις .

Σε ότι αφορά στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ σήμερα θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις σχετικά με την – δύσκολη – διαδικασία της κατανομής αλλά πληροφορίες κάνουν λόγο ότι παλαιοί μέτοχοι που συμμετείχαν στην ΑΜΚ έλαβαν περίπου το 57% των μετοχών που κατείχαν ενώ μέτοχοι που δεν είχαν θέση έλαβαν από καθόλου έως μονοψήφιο ποσοστό. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι χθες ανακοινώθηκε και το άνοιγμα short θέσης στην μετοχή από την Qube Research για το 0,55% (έχει και short θέση στην BYLOT).

Αύριο ξεκινά και το ΙΡΟ της Αττικά Πολυκαταστήματα από την ΙΝΤΕΚ με ανώτατη τιμή τα 3,20 ευρώ/μετοχή με την διαδικασία να ολοκληρώνεται την Παρασκευή.

Συνεδριάσεις με μεγάλο ενδιαφέρον οι σημερινές μετά και το ξεπούλημα σε τεχνολογικές μετοχές στις ΗΠΑ αλλά και την μεγάλη υποχώρηση που δείχνουν τα futures στις αμερικανικές αγορές στο άνοιγμα, με το ελληνικό χρηματιστήριο να κινείται μεν στο δικό του μονοπάτι αλλά να επηρεάζεται και σε συγκριτικό επίπεδο από την πορεία των μεγάλων διεθνών αγορών.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 10:20
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