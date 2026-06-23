Oracle: «Ψαλίδι» σε 21.000 θέσεις εργασίας μέσα σε έναν χρόνο λόγω ΑΙ και κόστους

Η Oracle προχώρησε σε σημαντική μείωση του προσωπικού της κατά τους τελευταίους 12 μήνες, καταργώντας συνολικά 21.000 θέσεις εργασίας, αριθμός μεγαλύτερος από αυτόν που είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστό. Μέρος των περικοπών συνδέεται με την ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες της εταιρείας.

Σε ετήσια κανονιστική της κατάθεση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, η Oracle ανέφερε ότι η αξιοποίηση και η περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών AI στις δραστηριότητές της έχει ήδη οδηγήσει σε μειώσεις προσωπικού και ενδέχεται να συνεχίσει να έχει αντίστοιχο αντίκτυπο και στο μέλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg, το ανθρώπινο δυναμικό πλήρους απασχόλησης της εταιρείας μειώθηκε παγκοσμίως στις 141.000 θέσεις έως τις 31 Μαΐου, έναντι 162.000 εργαζομένων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης είχε σημαντικό οικονομικό κόστος για την εταιρεία, καθώς οι σχετικές δαπάνες ανήλθαν στα 1,8 δισ. δολάρια.

Οι περικοπές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Oracle επενδύει δυναμικά στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, κατασκευάζοντας μεγάλα κέντρα δεδομένων για πελάτες όπως η OpenAI, γεγονός που αυξάνει τις οικονομικές απαιτήσεις και τις ανάγκες εξοικονόμησης πόρων.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η εταιρεία είχε ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα περικοπής χιλιάδων θέσεων εργασίας με στόχο τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της ρευστότητάς της, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει τότε το πλήρες εύρος των απολύσεων.

Στα τέλη Μαΐου, η Oracle απασχολούσε περίπου 49.000 εργαζομένους στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους 92.000 σε αγορές εκτός ΗΠΑ.