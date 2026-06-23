Νεμπής: Το «σήμα» για AI-ready οικονομία - Βάση ανάπτυξης τα δίκτυα του ΟΤΕ

Τον καθοριστικό ρόλο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης ανέδειξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά τη συμμετοχή του στο Growthfund Investor Summit 2026, υπογραμμίζοντας ότι τα σύγχρονα δίκτυα αποτελούν τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του AI.

«Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready δικτυακές υποδομές. Τα δίκτυα είναι η προϋπόθεση της εξέλιξης, οι λεωφόροι πάνω στις οποίες τρέχουν όλες οι εφαρμογές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΟΤΕ, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής σημασίας των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς.

Όπως επισήμανε, οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνουν διαρκώς τις απαιτήσεις για συνδεσιμότητα, καθιστώντας αναγκαία δίκτυα με ελάχιστο latency, αυξημένες δυνατότητες upload, network slicing, υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ισχυρή υπολογιστική υποστήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΤΕ επενδύει συστηματικά ώστε η Ελλάδα να διαθέτει τις υποδομές που απαιτεί η νέα ψηφιακή εποχή.

Τα δίκτυα του ΟΤΕ

Στην κινητή τηλεφωνία, το δίκτυο του ΟΤΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον προηγμένων διεθνώς, με πληθυσμιακή κάλυψη 5G που ξεπερνά το 99% και κάλυψη 5G Standalone (SA) στο 82%. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Ookla, η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρώπη και την τέταρτη παγκοσμίως στις ταχύτητες download μέσω 5G SA.

Ιδιαίτερα σημαντική, όπως αναφέρθηκε, είναι και η συμβολή του Ομίλου στην ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2025 η ανάπτυξη δικτύων FTTH στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με ρυθμό τετραπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με βάση όσα ανέφερε ο κ. Νεμπής, ο ΟΤΕ διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, καλύπτοντας περισσότερα από 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο η κάλυψη να φθάσει τα 3,5 εκατ. έως το 2030.

Η ΤΝ στον ΟΤΕ

Αναφερόμενος στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης εντός του Ομίλου, ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι ο ΟΤΕ αξιοποιεί τεχνολογίες AI εδώ και χρόνια, έχοντας πλέον αναδείξει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής του. «Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια digital first και σταδιακά σε μία AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», τόνισε.

Όπως εξήγησε, το AI αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας, με την ανάπτυξη εξειδικευμένων AI Assistants, την αξιοποίηση Conversational AI στην εξυπηρέτηση πελατών και τη διάθεση του AskT, ενός καινοτόμου AI βοηθού που βασίζεται στην τεχνολογία της OpenAI. Σήμερα, περισσότερο από το 25% των διαδικασιών του Ομίλου είναι AI augmented, με στόχο το ποσοστό αυτό να φθάσει το 40% έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ αξιοποιεί την τεχνογνωσία που αποκτά από τον δικό του ψηφιακό μετασχηματισμό για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση λύσεων AI. Σε συνεργασία με τη μητρική TELEKOM, αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει νέες υποδομές Data Center και λύσεις Business Cloud, καθώς και υπηρεσίες GPU-as-a-Service για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Για το ευρύ κοινό, ο κ. Νεμπής έκανε λόγο για «εκδημοκρατισμό του AI», επισημαίνοντας ότι μέσω του Magenta AI στο COSMOTE TELEKOM app οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως τα Perplexity, ElevenLabs και Picsart. «Στόχος μας είναι να φέρουμε το AI στα χέρια όλων», ανέφερε.