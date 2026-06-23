Στάσσης: Διασυνδέσεις, ΑΠΕ και αποθήκευση το «κλειδί» για φθηνότερη ενέργεια – Ο ρόλος της ΔΕΗ

Στην ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε διασυνοριακές ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ευρώπη αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, από το βήμα του συνεδρίου του Growthfund, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τις θέσεις που παρουσίασε και στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ τόνισε ότι οι πρόσφατες ενεργειακές κρίσεις κατέδειξαν τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού και την υψηλή εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Όπως υπογράμμισε, η απάντηση δεν βρίσκεται μόνο στην περαιτέρω ανάπτυξη ΑΠΕ, αλλά και στην ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας και κυρίως των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών.

«Η Ελλάδα διαθέτει υψηλό ηλιακό δυναμικό και οι βόρειες χώρες ισχυρό αιολικό. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο που θα επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Επιδότηση του προβλήματος αντί της λύσης»

Ο κ. Στάσσης επισήμανε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να κατευθύνει τεράστιους πόρους στη διαχείριση των επιπτώσεων των ενεργειακών κρίσεων, αντί να επενδύει στις υποδομές που θα τις αποτρέψουν. Ενδεικτικά ανέφερε ότι κατά την κρίση του 2022 δαπανήθηκαν περίπου 600–650 δισ. ευρώ για μέτρα στήριξης, ενώ το κόστος ανάπτυξης των απαραίτητων διασυνδέσεων εκτιμάται σε περίπου 150 δισ. ευρώ έως το 2040.

«Στην πράξη επιδοτούμε το πρόβλημα αντί να επενδύουμε στη λύση», ανέφερε, καλώντας τις ευρωπαϊκές αρχές να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στα έργα δικτύων και διασυνδέσεων.

ΔΕΗ: Ενίσχυση δικτύων και σταθερές αποδόσεις στη διανομή

Στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ, ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι η δραστηριότητα της Διανομής παραμένει βασικός πυλώνας ανάπτυξης του ομίλου. Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αυξήθηκε κατά 0,8 δισ. ευρώ, φθάνοντας τα 5,7 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Το σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο στις δύο χώρες, όπως ανέφερε, ενισχύει την ορατότητα και τη βιωσιμότητα του επενδυτικού προγραμματισμού. Παρά την εξομάλυνση του επενδυτικού ρυθμού μετά από μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, το EBITDA της Διανομής διατηρήθηκε στα 0,8 δισ. ευρώ.

Ο όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε «έξυπνα» και ανθεκτικά δίκτυα, προκειμένου να υποστηρίξει την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης του ενεργειακού συστήματος.

Τεχνητή νοημοσύνη και εκρηκτική ζήτηση ενέργειας

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ συνέδεσε τον ενεργειακό μετασχηματισμό με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τις ψηφιακές υποδομές αυξάνεται με ρυθμούς που αλλάζουν τα δεδομένα του κλάδου.

Όπως ανέφερε, η ενεργειακή και η ψηφιακή μετάβαση εξελίσσονται παράλληλα και απαιτούν ταυτόχρονες επενδύσεις σε παραγωγή, δίκτυα και αποθήκευση.

Data center 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Κεντρικό έργο της στρατηγικής της ΔΕΗ αποτελεί η ανάπτυξη μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία, αρχικής ισχύος 300 MW και συνολικού επενδυτικού ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης έως 1 GW.

Η κατασκευή του αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026, με στόχο την ηλεκτροδότηση το 2028, ενώ ήδη προχωρούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και τεχνικού σχεδιασμού.

Η επιλογή της περιοχής συνδέεται με τη διαθεσιμότητα ενεργειακών υποδομών και γης από την απολιγνιτοποίηση, καθώς και με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέας παραγωγικής ισχύος που μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του έργου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το μοντέλο ανάπτυξης προβλέπει την ταυτόχρονη δημιουργία νέας παραγωγής ενέργειας, ώστε το έργο να μην επιβαρύνει το υφιστάμενο σύστημα ή τους καταναλωτές.

Περιφερειακή στρατηγική στη ΝΑ Ευρώπη

Ο κ. Στάσσης επανέλαβε επίσης τη στρατηγική εξωστρέφειας της ΔΕΗ, η οποία δραστηριοποιείται ήδη σε έξι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και εξετάζει περαιτέρω επέκταση σε αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Σλοβακία και η Πολωνία.

Στόχος, όπως σημείωσε, είναι η ενίσχυση της περιφερειακής παρουσίας του ομίλου και η συμβολή στη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω οικονομιών κλίμακας και διασυνδεδεμένων αγορών.

Παράλληλα, η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ΔΕΗ, σύμφωνα με τον ίδιο, ενδυναμώνει και τη θέση της ελληνικής οικονομίας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.