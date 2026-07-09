Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση με στήριξη από τράπεζες, Motor Oil και ΕΥΔΑΠ

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Προσπάθεια αντίδρασης στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με τον ΓΔ να προσεγγίζει ενδοσυνεδριακά τις 2510 μονάδες (+0,85%) και σταδιακά να κινείται πλάγια με το κλείσιμο στις 2492 +0,18% και με αρκετά χαμηλότερο τζίρο στα 260 εκατ. ευρώ.

ΕΥΔΑΠ +3.8% και ΜΟΗ +4.1% όπως και στην χθεσινή συνεδρίαση οι στυλοβάτες της προσπάθειας, θετικός ο κλάδος των τραπεζών ΔΤΡ +1,6% μετά και την έκθεση της Fitch που δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές τους, ανοδικά κλεισίματα σε ΕΤΕ +2%, OPTIMA +2.4%, BOCHGR +2.4%, ΑΡΑΙΓ +1,5%, ΕΛΠΕ +1.8%.

Υποχώρηση σε ΤΙΤΑΝ -1.6%, ALWN -2.3%, ΕΛΧΑ -2.4%, ΔΕΗ -1.2%, ΕΕΕ -1.7%, AKTR -1.5%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2.4% και ΒΙΟ -2% η οποία βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη κατάσταση όπου από την μία έχει μια από τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου (+55%) ενώ παράλληλα ακουμπάει την λεγόμενη bear market zone εφόσον υπολείπεται ακριβώς -20% από τα πρόσφατα υψηλά της.

Ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.01%) με θετικά κλεισίματα σε ΠΛΑΘ +1.6%, ΠΡΟΦ +3.9%, ΟΛΘ +0.8%, ΑΒΑΞ +0.9%, ΟΤΟΕΛ +1%, BYLOT +0.6% και αρνητικά σε ΟΛΠ -0.8%, ΕΧΑΕ -1.7%, ΙΝΤΚΑ -1.1%, ΣΑΡ -1.2%, ΙΝΤΕΚ -0.8%.

Σαφώς βελτιωμένη εικόνα στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΔΟΜΙΚ +3.4%, ΥΚΝΟΤ +5.9%, ΚΟΥΑΛ +3.5%.

Πράσινο φως από την ΕΓΣ της ΕΛΧΑ για την ΑΜΚ έως 300 εκ. με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα.

Σημαντική και η συμφωνία μεταξύ METLEN και του ομίλου Τσάκου μέσω SPV για την παραγωγή και αποθήκευση έργων ΑΠΕ στην Στερεά Ελλάδα.

Ελαφρώς χαμηλότερη η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ (από ότι της Eurostat) για τον πληθωρισμό Ιουνίου στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο.

Ανοδικά στο άνοιγμα οι ευρωπαϊκές αγορές με σταδιακή υποχώρηση πάντως από τα υψηλά και καλύτερο τον IBEX +0.9%και πιο ήρεμο τον DAX +0.4% αντίστοιχα θετικά και τα futures στις ΗΠΑ με μικρότερη άνοδο στον S&P +0.3% και μεγαλύτερη στον Nasdaq +0.7%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης