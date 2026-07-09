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Μυτιληναίος και Τσάκος συνδυάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την αποθήκευση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:26 - 09 Ιουλ 2026

Μυτιληναίος και Τσάκος συνδυάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την αποθήκευση

Reporter.gr Newsroom
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Η METLEN και ο Όμιλος Τσάκου επισφράγισαν την έναρξη της συνεργασίας τους μέσω της εισόδου της πρώτης σε υφιστάμενη εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle - SPV) του Ομίλου Τσάκου. Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη συμφωνήσει για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία η ΜETLEN εισήλθε και συμμετέχει με ποσοστό 40%, αναλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία (energy management) και εμπορική διαχείριση του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 375 MWh, στη Στερεά Ελλάδα.

Η συμμετοχή της ΜETLEN στην κοινή, πλέον, εταιρεία ειδικού σκοπού σηματοδοτεί τη μετάβαση της συνεργασίας στο στάδιο της υλοποίησης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την έναρξη των επόμενων φάσεων ανάπτυξης και κατασκευής της επένδυσης, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της ΜETLEN, δήλωσε: «Η επισφράγιση της έναρξης της συνεργασίας μας μέσω της κοινής πλέον εταιρείας ειδικού σκοπού με τον Όμιλο Τσάκου αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην πορεία υλοποίησης μιας ιδιαίτερα σημαντικής επένδυσης για την ελληνική ενεργειακή αγορά. Τα μεγάλης κλίμακας υβριδικά έργα, που συνδυάζουν παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με αποθήκευση, αποτελούν τον πυρήνα του νέου ενεργειακού συστήματος. Η ΜETLEN διαθέτει την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία να υλοποιεί έργα αυτής της πολυπλοκότητας και παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία ενεργειακών υποδομών που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού, την ευελιξία των δικτύων και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Ο Νίκος Τσάκος, CEO της TEN Ltd., από πλευράς του σημείωσε: «Η συνεργασία μας με τη ΜETLEN βασίζεται σε μια κοινή φιλοσοφία και σε κοινές αξίες. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας και μετάλλων διεθνώς, με ισχυρή παρουσία και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος και την αξιοπιστία της. Πιστεύουμε στη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών που στηρίζονται στην εμπιστοσύνη, στη συνέπεια και στο κοινό όραμα. Η σύσταση της κοινής μας εταιρείας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και θέτει τις βάσεις για την επιτυχή υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου για την ελληνική ενεργειακή αγορά».

Ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, ιδρυτής του Ομίλου Τσάκος, ανέφερε τα εξής: «Για τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και τη ΜETLEN υπάρχει βαθιά εκτίμηση και θαυμασμός. Είναι μια εταιρεία που ξεχωρίζει για τον επαγγελματισμό της και τις επιδόσεις της, πάντα με στόχο την αριστεία. Είμαι αισιόδοξος ότι, με αυτή τη συνεργασία, θα προχωρήσουμε μπροστά με δύναμη και θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα μαζί».

Για τη ΜETLEN, το έργο αποτελεί στρατηγική επένδυση που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας νέας γενιάς, συνδυάζοντας παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Παράλληλα, η Εταιρεία αναλαμβάνει τόσο την κατασκευή όσο και την ενεργειακή και εμπορική διαχείριση της μονάδας, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη σύνθετων υβριδικών ενεργειακών έργων.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 14:34
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